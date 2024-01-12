На озере в Балашихе пройдёт уникальный турнир по уличному хоккею 4х4

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Традиционные соревнования по понд-хоккею под открытым небом в формате 4х4 пройдут 17 февраля в городском округе Балашиха. Они состоятся у озера Бабошкино на стадионе «Криогенмаш», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Регистрация на участие в уникальном турнире по понд-хоккею в формате 4х4 продолжается. Оставить заявку можно до 14 февраля на сайте. Там же содержится подробная информация о соревнованиях.
К соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате 4х4 без вратарей. Состав каждой команды не должен превышать семь человек.
Турнир будет проводиться в любительском и профессиональном дивизионах. По традиции в нём примут участие легенды отечественного хоккея, звёзды КХЛ и популярные блогеры. При благоприятных погодных условиях финальные матчи пройдут на льду озера. Свое участие уже подтвердили 10 коллективов из Москвы, Балашихи, Можайска, Черноголовки и Обнинска.
Всех участников ждут призы и подарки, а гостей - полевая кухня, согревающие напитки, лаунж-зона и развлекательная программа для всей семьи.
Понд-хоккей – разновидность хоккея с шайбой под открытым небом. Игры проходят без вратарей и в четвёрках. В понд-хоккее запрещены силовые удары.
Впервые турнир прошёл в Подмосковье в марте 2022 года. На льду стадиона «Зоркий» в Красногорске собрались более 40 команд.
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К соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате 4х4 без вратарей. Состав каждой команды не должен превышать семь человек.
Всех участников ждут призы и подарки, а гостей - полевая кухня, согревающие напитки, лаунж-зона и развлекательная программа для всей семьи.
Понд-хоккей – разновидность хоккея с шайбой под открытым небом. Игры проходят без вратарей и в четвёрках. В понд-хоккее запрещены силовые удары.
Впервые турнир прошёл в Подмосковье в марте 2022 года. На льду стадиона «Зоркий» в Красногорске собрались более 40 команд.
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Лора Луганская