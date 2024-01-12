На старт марафона «Лыжня в Лавру» выйдут не менее 1 тыс участников

Стартовала регистрация для участия в марафоне «Лыжня в Лавру», который пройдёт 23 февраля. Предполагается, что на старт выйдут более 1 тыс лыжников, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Марафон проходит по одному из главных паломнических маршрутов в России в Троице-Сергиеву Лавру. Участники буду состязаться на лыжной трассе в Пушкинском городском округе, созданной ещё в 1980 году. На маршруте можно увидеть такие достопримечательности, как село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново», – уточнили в пресс-службе.Стартово-финишный городок марафона разместится в деревне Нововоронино. Для участников будут доступны следующие дистанции протяжённостью 50, 25, 12,5, 3 и 1 км. Каждый лыжник, преодолевший дистанцию, получит памятную медаль.
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Лора Луганская