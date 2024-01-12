Ученикам Каширской спецшколы рассказали о спорте боксёры клуба «Русич»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Встречу с членами клуба «Русич» провели для воспитанников Каширской спецшколы, ребятам подарили спортинвентарь и ответили на вопросы об учёбе и спорте, сообщает пресс-служба администрации Каширского городского округа.
«Во встрече приняли участие тренеры боксёрского клуба Дмитрий Данилов и Виталий Ерёмин, а также их воспитанник — призёр региональных, всероссийских и международных соревнований Арсений Жильцов», — говорится в сообщении.Спортсмены рассказали ребятам о тренировках и соревнованиях, а также о том, как важно не забрасывать общеобразовательные предметы, занимаясь спортом. А в конце встречи ученикам передали подарки: перчатки, шлемы и боксёрскую грушу.
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