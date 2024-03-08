На спартакиаде 17 лыжниц были госпитализированы после массового завала

Фото: РИА Новости/ Андрей Варенков
Семнадцать спортсменок были госпитализированы из-за массового завала во время гонки на 10 км в рамках XII Зимней спартакиады учащихся в Краснодарском крае, рассказала «Спорт-Экспрессу» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Инцидент произошел из-за плохой видимости.
Спортсменки получили разные травмы, одна лыжница до сих пор остается в детской больнице. По крайней мере одна лыжница сломала руку.
Лыжный масс-старт проходил 8 марта в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) в сложных погодных условиях. Мужской масс-старт на 15 км, который также должен был пройти в этот день, отменили.
В Минспорте пообещали изучить обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры. В прокуратуре Адлерского района Сочи так же сообщили, что проведут проверку по факту инцидента.
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Лыжный масс-старт проходил 8 марта в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) в сложных погодных условиях. Мужской масс-старт на 15 км, который также должен был пройти в этот день, отменили.
В Минспорте пообещали изучить обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры. В прокуратуре Адлерского района Сочи так же сообщили, что проведут проверку по факту инцидента.
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Ювелина Бернст