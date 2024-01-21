Во время марафона умер один участник, более 800 получили травмы

Фото: istockphoto/JaySi
В Гонконге во время марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon один человек умер, 842 получили травмы.
Радиостанция RTHK сообщает, что в завершении 42-километрового забега один из участников, 30-летний мужчина, потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Его госпитализировали, но он умер.
Также в больницы доставили более 30 участников. Всего травмировались 842 участника забега. Многие из них получили ушибы и растяжения.
Ранее сообщалось, что труп 9-месячной девочки обнаружили в квартире на Тихоокеанской улице в Парголово в Санкт-Петербурге. РЕН ТВ пишет, что 22-летняя мать утром 20 января вышла из дома по делам и оставила девочку и её годовалого брата дома с подругой. По словам матери, она вернулась домой и обнаружила тело дочери между кроватью и стеной.
Читайте также:
В питерской квартире обнаружили труп 9-месячной девочки
В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет
В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов
Также в больницы доставили более 30 участников. Всего травмировались 842 участника забега. Многие из них получили ушибы и растяжения.
Читайте также:
В питерской квартире обнаружили труп 9-месячной девочки
В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет
В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов
Мария Фирсова