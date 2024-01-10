Жителям Подмосковья рассказали, как избежать травм при катании с горок

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как избежать травм при катании с горок. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Дежурные смен подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» 10 января провели патрулирование в местах массового катания со снежных спусков, которые расположены в городских округах Подмосковья.
Стоит отметить, что сотрудники также проинформировали гостей и жителей региона о том как определить горки, отвечающие правилам безопасности.
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год
Спасатели помогли трём пострадавшим в ДТП на Луцинском шоссе в Подмосковье
Спасатель рассказал, как помочь провалившемуся под лёд
«Стихийные горки не отвечают требованиям безопасности и часто расположены в опасных местах — возле оживлённых автотрасс, водоёмов с неокрепшим льдом и возле железнодорожных путей. Любители зимних развлечений рискуют на огромной скорости въехать в дерево, столб или забор, а также порезаться об прутья арматуры, куски льда, бытовой мусор, который может скрываться под снегом. Спасатели объяснили, что необходимо выбирать специально оборудованные горки, чтобы избежать несчастных случаев и не испортить себе отдых», — подчеркнул замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год
Спасатели помогли трём пострадавшим в ДТП на Луцинском шоссе в Подмосковье
Спасатель рассказал, как помочь провалившемуся под лёд
Мира Полтева