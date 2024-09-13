На Всероссийские соревнования парусных яхт в Москве зарегистрировались 27 экипажей

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На Пироговском водохранилище в Москве 20-22 сентября пройдут Всероссийские соревнования на парусных яхтах «Кубок-6МХ», организованные часовым заводом «Лолет-Хронос». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Это будет уже седьмой по счёту кубок, организованный этим заводом.
На мероприятие приглашены команда космонавтов с правнуком Циолковского – главным специалистом корпорации «Энергия». Для участников запланирован сеанс радиосвязи с МКС с возможностью задать 10 вопросов космонавтам на станции.
Организаторы готовят почтовый набор, посвящённый 300-летию морской почты. Это марка-виньетка, карточка и конверт. На процедуру специального гашения марки и на церемонию награждения победителей приглашены директор Почты России, президент Музея Мирового океана и другие официальные лица.
Спецгашение марки состоится 21 сентября, а награждение победителей – 22 сентября.
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«Флот состоит из спортивных яхт российской постройки МХ700. На регату зарегистрировались 27 экипажей. Не менее половины – представители бизнес-среды Москвы, Подмосковья и России, а также топ-менеджеры и маркетологи, команда блогеров, две команды инвалидов с бионическими протезами. Все они впервые встанут под парус и примут участие в настоящих спортивных соревнованиях наряду с любителями парусного спорта, у которых есть опыт участия в них», – отметили организаторы.
На мероприятие приглашены команда космонавтов с правнуком Циолковского – главным специалистом корпорации «Энергия». Для участников запланирован сеанс радиосвязи с МКС с возможностью задать 10 вопросов космонавтам на станции.
Организаторы готовят почтовый набор, посвящённый 300-летию морской почты. Это марка-виньетка, карточка и конверт. На процедуру специального гашения марки и на церемонию награждения победителей приглашены директор Почты России, президент Музея Мирового океана и другие официальные лица.
Спецгашение марки состоится 21 сентября, а награждение победителей – 22 сентября.
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Лора Луганская