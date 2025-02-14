«Нам не подходит»: Сделка по переходу Глебова из «Ростова» в «Динамо» под угрозой срыва

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова воспитала несколько поколений чемпионов, став лучшим наставником в этом виде спорта. Отдавая всю себя работе, она так и не познала радость материнства, стала причиной смерти второго мужа, а позже похоронила и третьего. Подробности карьеры и личной жизни легендарной личности приводит «Радио 1».