«Нам не подходит»: Сделка по переходу Глебова из «Ростова» в «Динамо» под угрозой срыва

Данил Глебов (Фото: ВКонтакте @dglebov99)
Сохраняется высокая вероятность, что игрок сборной России Данил Глебов, выводивший её на поле с капитанской повязкой, до лета останется в Ростове-на-Дону. Ростовчан не устраивают условия сделки, предложенные столичным «Динамо» в соглашении по переходу футболиста.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Трансферное окно, согласно регламенту Российской-премьер-лиги, закрывается 20 февраля. Поэтому, если стороны не договорятся, Глебов останется на берегах Дона как минимум до лета. Сам футболист не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в московском клубе. Более того, сообщалось, что уже согласованы детали его личного контракта. Однако пока что трансфер откладывается.
По данным издания, «Ростов» и «Динамо» столкнулись с трудностями при согласовании итоговой суммы трансфера и рассрочки платежей. Сообщалось, что общая сумма сделки варьируется в пределах 9-10 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний полузащитник Данил Глебов сыграл за «Ростов» 23 матча во всех турнирах и отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 млн евро. Действующий контракт игрока с его нынешним клубом истекает 30 июня 2028 года.
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По данным издания, «Ростов» и «Динамо» столкнулись с трудностями при согласовании итоговой суммы трансфера и рассрочки платежей. Сообщалось, что общая сумма сделки варьируется в пределах 9-10 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний полузащитник Данил Глебов сыграл за «Ростов» 23 матча во всех турнирах и отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 млн евро. Действующий контракт игрока с его нынешним клубом истекает 30 июня 2028 года.
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Александр Бойцов