Стали известны детали личного контракта капитана сборной России Данила Глебова в «Динамо»

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Полузащитник футбольного клуба «Ростов »Данил Глебов готовится к переходу в столичное «Динамо». Если данный трансфер состоится, в своём новом клубе игрок будет получать в новом клубе около 1,2 миллиона евро в год.
Об этом сообщает издание Metaratings.ru со ссылкой на информацию от инсайдера Ивана Карпова. В публикации отмечается, что сам футболист уже дал согласие на переход, а стороны уточняют последние детали сделки. Известно, что за переход Глебова в «Динамо» донской клуб получит восемь миллионов евро, из которых пять будут выплачены сразу, а остальные — позднее, в несколько траншей.
Фиксированная зарплата Данила в столичном клубе составит 1,2 миллиона евро в год. При этом контрактом предусмотрены различные бонусы за достижение определённых целей. Обычно дополнительные деньги выплачиваются за количество сыгранных матчей, забитых мячей, места, занятого командой, и так далее.
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах разных турниров, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
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Фиксированная зарплата Данила в столичном клубе составит 1,2 миллиона евро в год. При этом контрактом предусмотрены различные бонусы за достижение определённых целей. Обычно дополнительные деньги выплачиваются за количество сыгранных матчей, забитых мячей, места, занятого командой, и так далее.
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах разных турниров, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
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Александр Бойцов