Данил Глебов объяснил результаты матча с Беларусью

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Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился впечатлениями от матча с Беларусью.
Он отметил, что на поле их команда вышла с самоотдачей.
Отмечается, что в товарищеском матче с Беларусью сборная России одержала победу со счётом 4:0. При этом сам спортсмен отыграл полный матч.
Ранее защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024. Он также поделился, что фаворитами для него на Евро-24 являются Англия и Франция.
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«Самое главное — мы вышли с полной концентрацией и самоотдачей. Поэтому и такой результат», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Глебов.
Отмечается, что в товарищеском матче с Беларусью сборная России одержала победу со счётом 4:0. При этом сам спортсмен отыграл полный матч.
Ранее защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024. Он также поделился, что фаворитами для него на Евро-24 являются Англия и Франция.
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Мелисса Тимофеева