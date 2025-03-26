«Нас будет не хватать»: Тарасова высказалась о чемпионате мира по фигурному катанию

Татьяна Тарасова (Фото: t-tarasova.ru)
Очередной чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в США с 25 по 30 марта. О стартующем турнире и о перспективах возвращения российских спортсменов на международную арену высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru специалист, которая сама воспитала немало чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр, призналась, что, конечно, будет следить за ходом соревнований, проходящих за океаном.
Тарасова констатировала, что российских фигуристов пока ещё никуда не пригласили, не допустили до международных турниров, так что чемпионаты мира и Европы будут проходить без участия спортсменов из России.
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«Не буду ни за кого болеть, буду просто смотреть на выступление спортсменов. Смотреть турнир без россиян можно, но нас там не хватает», — сказала маститый тренер.
Тарасова констатировала, что российских фигуристов пока ещё никуда не пригласили, не допустили до международных турниров, так что чемпионаты мира и Европы будут проходить без участия спортсменов из России.
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Александр Бойцов