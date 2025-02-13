Татьяна Тарасова опубликовала свои фото из юности

Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)
13 февраля Татьяна Тарасова отмечает свое 78-летие. В честь праздника заслуженный тренер СССР поделилась фотографиями из своей юности на странице в соцсети.
Тарасова опубликовала архивное черно-белое фото, на котором она сидит в кружевном белом платье. Волосы фигуристки закручены на крупные бигуди и уложены наверх. На снимке заслуженный тренер СССР улыбается, смотрит вбок и держит букет белых роз.
Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)
Тарасова поделилась и снимком со школьных времен. На нем юная фигуристка в коньках подпрыгивает, широко расставив ноги.
К поздравлениям Татьяны присоединились ее поклонники. Подписчики написали приятные слова тренеру в социальной сети.
Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)
Поздравили дочь известного тренера Анатолия Тарасова и ее ученики. Фигурист Евгений Плющенко пожелал имениннице здоровья, назвав наставницу супер-тренером и лучшим человеком.
Читайте также:
Заподозренная в пластике дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на щёки не той формы
Дмитрий Нагиев продает в Дубае курсы по личностному росту за 1,5 млн рублей
Юра Борисов и Анна Шевчук тайно поженились в 2014 году
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Вступаю в новый год», — подписала Татьяна.
Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)
Тарасова поделилась и снимком со школьных времен. На нем юная фигуристка в коньках подпрыгивает, широко расставив ноги.
К поздравлениям Татьяны присоединились ее поклонники. Подписчики написали приятные слова тренеру в социальной сети.
«С днем рождения нашу любимую ТАТ! Здоровья вам, бесценная наша»;
«Любим, ценим, уважаем! Всего самого наилучшего!»;
«Здоровья и несколько олимпиад посмотреть», — отметили они.
Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)
Поздравили дочь известного тренера Анатолия Тарасова и ее ученики. Фигурист Евгений Плющенко пожелал имениннице здоровья, назвав наставницу супер-тренером и лучшим человеком.
Читайте также:
Заподозренная в пластике дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на щёки не той формы
Дмитрий Нагиев продает в Дубае курсы по личностному росту за 1,5 млн рублей
Юра Борисов и Анна Шевчук тайно поженились в 2014 году
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева