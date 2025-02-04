Заслуженный тренер СССР Тарасова: IIHF нужно лечиться, а не хоккей убивать

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя решение Международной федерации хоккея продлить отстранение сборной России, заявила, что представителям федерации «нужно лечиться», а не убивать российский и международный хоккей.
«Решение IIHF продлить остранение сборной России? Они там в этой федерации с ума сошли все. Им нужно лечиться, а не заниматься убийством нашего и международного хоккея», — возмутилась Тарасова в беседе с «РБ Спорт».Напомним, последняя официальная игра сборной России на данный момент — это финал Олимпиады 2022 года, где россияне проиграли сборной Финляндии со счетом 1:2.
Отмечается, что национальная сборная по хоккею гарантированно не сможет сыграть на ЧМ-2025, ЧМ-2026, МЧМ-2026. В федерации заявили, что это вызвано «невозможностью обеспечения безопасности» для россиян.
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