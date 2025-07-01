Гладилин оценил переход Заболотного в «Спартак»

01 июля 2025, 18:37

Фото: iStock / gorodenkoff

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход форварда Антона Заболотного в московский клуб. Гладилин считает, что больше никого подписывать в атаку не нужно, так как Заболотный обеспечит необходимую ротацию для тренера Станковича.