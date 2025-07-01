Гладилин оценил переход Заболотного в «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход форварда Антона Заболотного в московский клуб. Гладилин считает, что больше никого подписывать в атаку не нужно, так как Заболотный обеспечит необходимую ротацию для тренера Станковича.
В интервью «РБ Спорт» он рассказал, что состав «Спартака» укомплектован достаточно хорошо и в другие линии, возможно, не потребуются новые приобретения.
Отвечая на вопрос о лучшем нападении в РПЛ, Гладилин отметил, что первая шестерка команд обладает примерно равными атакующими возможностями, и многое будет зависеть от тактики использования футболистов.
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