Селихов может продолжить карьеру в Турции под руководством Лички
31-летний экс-вратарь «Спартака» Александр Селихов может перейти в зарубежный клуб. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Уточняется, что спортсмен может перейти в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Команду, которая вышла в Суперлигу через плей-офф, в ближайшее время должен возглавить экс-тренер «Динамо» Марцел Личка.
Конкретики по ситуации с Александром Селиховым пока нет. «Урал» предложил футболисту продлить контракт, однако еще не получил ответ.
Ранее стало известно, что «Спартак» отказался от трансфера аргентинского защитника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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