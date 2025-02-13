Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Алина Кабаева

Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Накануне, 12 февраля, многолетний главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своей отставке. Вместо неё руководить главной командой страны будет многократная чемпионка России, Европы и мира, победительница Олимпиады 2004 года Алина Кабаева.
Её предшественница Ирина Винер занимала свой пост на протяжении 24 лет, то есть в этом веке у сборной России ещё не было других главных тренеров, отмечает телеграм-канал «Интересная Москва». Мэтр российского тренерского цеха пестовала и саму Алину в годы её блистательных побед на российской и международной арене. И вот вчера она объявила о своей отставке.
По словам Винер, теперь она будет передавать свой опыт молодым тренерам. Вероятно, и Кабаева не раз обратится за советом к мудрой наставнице, которая призналась, что для неё самой «художественная гимнастика — это и есть жизнь».
Алина Кабаева родилась в столице Узбекской ССР Ташкенте в 1983 году, но по национальности она татарка. За годы выступлений на гимнастическом помосте она шесть раз становилась абсолютной чемпионкой России, пять раз выигрывала чемпионат Европы, дважды была чемпионкой мира, в 2000 году получила бронзовую медаль Олимпиады в Сиднее, а через четыре года в Афинах выиграла заветное олимпийское «золото».
После завершения спортивной карьеры Кабаева занималась политикой и общественной деятельностью, была членом Высшего совета партии «Единая Россия» с 2001 по 2005 год, входила в состав Общественной палаты Российской Федерации, дважды избиралась в состав Государственной думы РФ пятого и шестого созывов.
После начала спецоперации на Украине Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия и США ввели против Кабаевой персональные санкции.
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По словам Винер, теперь она будет передавать свой опыт молодым тренерам. Вероятно, и Кабаева не раз обратится за советом к мудрой наставнице, которая призналась, что для неё самой «художественная гимнастика — это и есть жизнь».
Алина Кабаева родилась в столице Узбекской ССР Ташкенте в 1983 году, но по национальности она татарка. За годы выступлений на гимнастическом помосте она шесть раз становилась абсолютной чемпионкой России, пять раз выигрывала чемпионат Европы, дважды была чемпионкой мира, в 2000 году получила бронзовую медаль Олимпиады в Сиднее, а через четыре года в Афинах выиграла заветное олимпийское «золото».
После завершения спортивной карьеры Кабаева занималась политикой и общественной деятельностью, была членом Высшего совета партии «Единая Россия» с 2001 по 2005 год, входила в состав Общественной палаты Российской Федерации, дважды избиралась в состав Государственной думы РФ пятого и шестого созывов.
После начала спецоперации на Украине Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия и США ввели против Кабаевой персональные санкции.
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Александр Бойцов