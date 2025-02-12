Винер покинула пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Ирина Винер (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер приняла решение покинуть свой пост и уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — сказала Винер.
По ее словам, на сегодняшний день перед ней стоит не менее важная задача — передавать свой многолетний опыт тренерам, которые будут готовить следующие поколения звезд художественной гимнастики. Она пояснила, что благодаря этому получится сохранить традиции российской гимнастики и обеспечить преемственность поколений.
Министр спорта Михаил Дегтярёв уточнил, что отставка Винер была принята.
Ирина Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 года.
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