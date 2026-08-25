«Нужно второе чудо»: Погребняк назвал условие для нового чемпионства «Зенита»

25 августа 2026, 16:24

Футболист Погребняк: «Зениту» будет тяжело отыграть шесть очков у «Краснодара»

Фото: Istock/Rost-9D

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил игру команды в текущем сезоне РПЛ и поделился мнением о её шансах на чемпионство.





В беседе с Metaratings.ru Погребняк заявил, что «Зениту» потребуется второе чудо для победы в лиге.

«На старте сезона «сине-бело-голубые» испытывают проблемы. В прошлом сезоне команда одержала победу в последний момент. В этот раз история может повториться. Шесть очков — достаточно серьёзный отрыв. Его будет тяжело сократить», — подчеркнул спортсмен.