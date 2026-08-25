«Нужно второе чудо»: Погребняк назвал условие для нового чемпионства «Зенита»
Футболист Погребняк: «Зениту» будет тяжело отыграть шесть очков у «Краснодара»
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил игру команды в текущем сезоне РПЛ и поделился мнением о её шансах на чемпионство.
В беседе с Metaratings.ru Погребняк заявил, что «Зениту» потребуется второе чудо для победы в лиге.
«На старте сезона «сине-бело-голубые» испытывают проблемы. В прошлом сезоне команда одержала победу в последний момент. В этот раз история может повториться. Шесть очков — достаточно серьёзный отрыв. Его будет тяжело сократить», — подчеркнул спортсмен.После пяти туров «Зенит» идёт на четвёртом месте с девятью очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть баллов. 29 августа команда встретится с «Факелом» в матче шестого тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.