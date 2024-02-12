Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в возрасте 24 лет

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Кенийский легкоатлет и обладатель мирового рекорда в марафоне Келвин Киптум скончался в возрасте 24 лет в результате автокатастрофы, сообщил бывший премьер-министр Кении Раила Одинга в социальной сети X (бывший Twitter).
По информации издания Nation Africa, спортсмен и его тренер Джервейс Хакизимана попали в аварию в регионе Каптагат в Кении.
По словам начальника полиции района Эльгейо, Киптум не справился с управлением и врезался в дерево, погибнув на месте. Также жертвой стал его тренер. Еще один пассажир, девушка, получила серьезные травмы и была госпитализирована.
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По словам начальника полиции района Эльгейо, Киптум не справился с управлением и врезался в дерево, погибнув на месте. Также жертвой стал его тренер. Еще один пассажир, девушка, получила серьезные травмы и была госпитализирована.
«Мы скорбим по поводу утраты выдающегося человека Келвина Киптума — мирового рекордсмена и иконы кенийского легкоатлетического сообщества. Сегодня ночью он и его тренер трагически погибли в автокатастрофе. Мои глубокие соболезнования его родным, друзьям и всему легкоатлетическому сообществу. Наша страна страдает от утраты настоящего героя», — написал Одинга.Киптум удерживал мировой рекорд в марафоне — 2 часа 35 секунд, который он установил на марафоне в Чикаго в 2023 году. Он также победил на Лондонском марафоне в том же году. Мировая легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) подтвердила его мировой рекорд на прошлой неделе. Киптум был включен в кенийскую сборную для участия в Олимпийских играх в Париже.
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Артем Кузьмин