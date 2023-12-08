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Легкоатлеты из России не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил президент IAAF, с 2019 года сменившей название на WA (англ. World Athletics, Всемирная легкоатлетическая ассоциация - прим. ред).
В пятницу, 8 ноября, Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года. В Париж наши спортсмены, естественно (для еврочиновников), поедут в нейтральном статусе, без флага и гимна. Но не все, как выяснилось, даже из тех, кто пройдет квалификационный отбор.
Глава организации, управляющей мировой лёгкой атлетикой, Себастьян Коу объявил, что атлеты из России и Белоруссии ни при каких условиях не появятся ни на одном из стартов, проходящих под эгидой WA, включая парижскую Олимпиаду. Странно было бы слышать такое от двукратного олимпийского чемпиона. Ведь это решение лишает многих его собратьев-спортсменов участвовать, возможно, в главном старте старте в своей жизни.
Однако все укладывается в привычную схему западной русофобии, когда вспоминаешь, что Коу не только великолепный бегун на 1 500 метров, но и английский барон, бывший член парламента от графства Корнуолл, пожизненный пэр Великобритании, страны, которая сумела, пожалуй, в своих антироссийских выпадах превзойти даже патрона/союзника в лице США.
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Глава организации, управляющей мировой лёгкой атлетикой, Себастьян Коу объявил, что атлеты из России и Белоруссии ни при каких условиях не появятся ни на одном из стартов, проходящих под эгидой WA, включая парижскую Олимпиаду. Странно было бы слышать такое от двукратного олимпийского чемпиона. Ведь это решение лишает многих его собратьев-спортсменов участвовать, возможно, в главном старте старте в своей жизни.
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Александр Бойцов