ОКР: участие россиян на Играх-2024 может привести к нарушениям законов России

Фото: iStock/BalkansCat
Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу условий Международного олимпийского комитета (МОК) для участия России в Играх 2024, сообщает Telegram-канале комитета.
В ОКР заявили, что МОК может ввести дополнительные ограничения, чтобы минимизировать количество россиян, участвующих в Олимпийских играх.
В декабре 2023 года МОК принял решение разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Они смогут принять участие в Играх как индивидуальные нейтральные спортсмены.
В то же время спортсмены, поддерживающие спецоперацию на Украине или имеющие связи с российскими или белорусскими военными или спецслужбами, не будут допущены к участию в Играх 2024 года. Кроме того, спортсмены, участвующие в командных соревнованиях, также будут вынуждены пропустить Игры.
Читайте также:
Винер назвала унижением выступление спортсменов из России без флага и гимна
Олимпийский чемпион Уайлд высказался о выступлении в нейтральном статусе
МОК: Россияне не будут участвовать в юношеских Олимпийских играх в 2024 году
«При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства», – отметили в организации.
В то же время спортсмены, поддерживающие спецоперацию на Украине или имеющие связи с российскими или белорусскими военными или спецслужбами, не будут допущены к участию в Играх 2024 года. Кроме того, спортсмены, участвующие в командных соревнованиях, также будут вынуждены пропустить Игры.
Читайте также:
Винер назвала унижением выступление спортсменов из России без флага и гимна
Олимпийский чемпион Уайлд высказался о выступлении в нейтральном статусе
МОК: Россияне не будут участвовать в юношеских Олимпийских играх в 2024 году
Александр Климов