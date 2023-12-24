Олимпийский чемпион Уайлд высказался о выступлении в нейтральном статусе

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Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд высказался относительно участия под нейтральным статусом, сообщает ТАСС.
Спортсмен отметил, что не планирует принимать участие в Олимпийских играх-2026 под нейтральным флагом.
Ранее, в октябре 2022 года, Уайлд объяснил свое решение оставаться в России, говоря, что он нужен этой стране. Он отметил, что для него уехать из России — это не решение проблем, а скорее попытка уйти от них.
Уайлд родился в США и в 2012 году получил российское гражданство. На Олимпиаде в Сочи 2014 года он выступал в составе сборной России, где завоевал две золотые медали. Также он стал обладателем бронзовой медали на Играх-2022 в Пекине.
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«Я буду выступать только за Россию. Я верю, что у нашей сборной есть все шансы завоевать значительное количество медалей. Через два года в Милане сборная России будет неотразима,» — поделился он.
Уайлд родился в США и в 2012 году получил российское гражданство. На Олимпиаде в Сочи 2014 года он выступал в составе сборной России, где завоевал две золотые медали. Также он стал обладателем бронзовой медали на Играх-2022 в Пекине.
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Артем Кузьмин