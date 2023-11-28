Олимпийский чемпион рассказал о деградации фигуристов без мировых турниров

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Тренер по фигурному катанию, ранее Олимпийский чемпион, Максим Траньков заявил, что спортсменам тяжело расти без участия в международных соревнованиях. Об этом пишет РБК.
Траньков отметил, что мотивация у спортсменов приходит с соревнованиями. Несмотря на то, что по стране проходит множество турниров, их все равно не хватает.
Он также обратил внимание на то, что нынешний уровень российских фигуристов сейчас выше, если сравнивать с уровнем до отстранения от международных соревнований.
Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российская Федерация не имеет права проводить Всемирные игры по причине отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые», — поделился он.
Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российская Федерация не имеет права проводить Всемирные игры по причине отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак