Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Определились последние участники чемпионата Европы по футболу

Определились последние участники чемпионата Европы по футболу

27 марта 2024, 02:28
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Заключительные матчи плей-офф квалификации на футбольный чемпионат Европы-2024 прошли 26 марта. В результате определились последние три сборные, которые поедут на турнир — ими стали национальные команды Грузии, Украины и Польши, сообщает РБК.
«Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши», — говорится в материале.

Сборная Грузии одержала победу над греками в серии пенальти со счётом 4:2, выйдя на Евро впервые в своей истории. Также в серии послематчевых ударов Польша оказалась сильнее Уэльса, а сборная Украины, проигрывая по ходу встречи, одержала волевую и драматичную победу над Исландией (2:1).




В группу A европейского первенства в итоге попали Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. В группе B состоятся игры между сборными Хорватии, Испании, Италии и Албании. В группе C сыграют между собой Словения, Дания, Англия и Сербия. В группе D пройдут матчи между национальными дружинами Польши, Нидерландов, Австрии и Франции. Футбольная группа E состоит из Бельгии и Словакии, а также Румынии и Украины. Наконец, в последней группе F, согласно жеребьевке, оказались команды Грузии, Турции, Грузии, Чехии и Португалии.

Главный футбольный турнир ближайшей пары лет стартует 14 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финальный поединок 14 июля примет берлинский «Олимпиаштадион».

Читайте также:
РБК: Сборная Украины по футболу обыграла Исландию и вышла на Евро

Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Футбольная сборная России разгромила команду Сербии
#чемпионат европы
#футбол
#грузия
#украина
#польша
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»
27 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/ FotografieLink

Участники и зрители товарищеского матча между сборными Франции и Чили, который прошел на стадионе «Велодром» во французском Марселе, почтили память жертв теракта в «Крокус сити холле» минутой молчания. Трансляцию матча провел телеканал TF1.
В эфире перед выстроившимися в ряд игроками на поле разместили виртуальный баннер с надписью «Мир» на русском и на английском языках. Футболисты выстроились у центрального круга, после чего была проведена памятная церемония.


«Французская федерация футбола выражает соболезнования жертвам произошедшего в Москве теракта и их семьям. Просим соблюсти минуту молчания», — заявил диктор стадиона.


Одним из участников матча стал футболист московского ЦСКА Виктор Давила.

Заседание Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции накануне так же началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».

Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. В зал ворвалась группа мужчин, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. В результате погибли по меньшей мере 139 человек, пострадали — 182. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, по подозрению в причастности к преступлению.

Читайте также:

Матч Россия – Парагвай отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

МЧС: Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»

Пушков: Минута молчания по жертвам в «Крокусе» — проявление человечности Франции
#зрители
#теракт
#память
#заседание
#человек
#церемония
#соболезнования
#мир
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушков: Минута молчания по жертвам в «Крокусе» — проявление человечности Франции
27 марта 2024, 02:08

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Российский сенатор Алексей Пушков положительно отреагировал на проведение минуты молчания в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» перед товарищеским матчем между национальными футбольными командами Франции и Чили.
«Минута молчания по жертвам террористической атаки в "Крокусе", объявленная на стадионе в Марселе, — первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время», — написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в своём Telegram.

Ранее президент французской футбольной федерации Филипп Диалло, объявляя минуту молчания, отметил, что, когда происходят подобные теракту в Красногорске события, нужно проявить солидарность с народом Российской Федерации.

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, также началось 25 марта с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске.

Читайте также:

Заседание СБ ООН началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в России

Проекция «Летят журавли» появилась на здании «Крокус Сити Холла» – видео

Матч Россия – Парагвай отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
#франция
#россия
#футбол
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РБК: Сборная Украины по футболу обыграла Исландию и вышла на Евро
27 марта 2024, 01:06

Фото: iStock/BirgitKorber

Футбольная сборная Украины вышла на Евро-2024 следом за Грузией. В решающем матче украинская национальная команда драматически обыграла Исландию со счетом 2:1, пишет РБК.
Соперниками дружины Сергея Реброва в группе на Евро-24 будут Румыния, Бельгия и Словакия.

Ранее футбольная команда Грузии обыграла сборную Греции в серии пенальти (4:2) и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. На групповом этапе она встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Греция не участвует в чемпионате Европы с 2012 года. В 2004 году греческая сборная завоевала континентальное первенство.

Ранее молодежная сборная России по футболку обыграла действующих чемпионов мира – сборную Уругвая.

Читайте также:

Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира

Футбольная сборная России разгромила команду Сербии
#украина
#футбол
#евро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу
Сборная Грузия впервые в истории квалифицировалась на чемпионат Европы по футболу
26 марта 2024, 23:21

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Сборная Грузии по футболу обыграла сборную Греции в финальном матче квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает ТАСС.
Матч прошел во вторник, 26 марта, в Тбилиси. Основное время закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время ни одна из команд не забила, а в серии пенальти Грузия победила со счетом 4:2.

Грузия впервые в своей истории примет участие в Евро и на групповом этапе встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Греция не участвует в чемпионате Европы с 2012 года. В 2004 году греческая сборная завоевала континентальное первенство.

Ранее молодежная сборная России по футболку обыграла действующих чемпионов мира – сборную Уругвая.

Читайте также:

Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира

Молодежная сборная России по футболу обыграла уругвайцев

Футбольная сборная России разгромила команду Сербии
#футбол
#игра
#чемпионат европы
#грузия
#греция
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге пройдёт благотворительный забег в честь Года семьи
26 марта 2024, 20:01

Фото: istockphoto.com/WoodysPhotos

В Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы 26 мая состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником» в честь Года семьи.
Сегодня, 26 мата, для всех желающих открылась регистрация на участие в мероприятии.

Отмечается, что забег будет проводится изданием «Петербургский дневник» и станет одним из центральных спортивных мероприятий Дня города. При этом, мероприятие пройдёт уже в третий раз.

Отмечается, что в рамках забега будет две дистанции – 5 и 10 км, а также детские старты.

«Забег стал традиционным спортивным событием, которое дополняет программу празднования дня рождения Санкт-Петербурга. В этот раз забег посвящён Году семьи, и мы уверены, что все участники получат яркие впечатления и отметят День города в одном из самых больших и благоустроенных парков в городе», – отметил главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звёздном городке состоится «Гагаринский забег» к 90-летию великого космонавта. Мероприятие пройдёт 21 апреля 2024 года в 54 раз. Подать заявку на участие можно до 15 марта на официальном сайте мероприятия.

Читайте также:

В Звёздном городке в апреле пройдёт «Гагаринский забег»

В Химках проведут традиционный весенний забег

Костюмированный забег проведут в рамках «Лыжни России – 2024»
#день города
#забег
#регистрация
#семьи
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спортсмен Ольховский назвал Калинскую наиболее прогрессирующей теннисисткой
26 марта 2024, 18:31

Фото: istockphoto.com/DeanDrobot

Теннисист Андрей Ольховский заявил о впечатляющем прогрессе российской спортсменки Анны Калинской.
«Анна впечатляет своим прогрессом. Она почувствовала уверенность. Наверное, это появилось после Australian Open. В женском теннисе, наверное, только Свентек — одна из фавориток всегда. Ещё, может, сейчас Соболенко и Рыбакина. А так, любая из девушек может выступить и преподнести сюрприз на любом турнире. Думаю, Калинская может пройти дальше», — отметил в беседе с Газета.ру Ольховский.

Ранее Андрей Ольховский заявлял, что выход в четвертьфинал стал хорошим результатом для Андрея Рублева, однако ему всё равно надо улучшать свою игру.

Читайте также:

Ольховский рекомендовал Рублеву улучшать свою игру

Россиянин Медведев вышел в финал Australian Open, отыгравшись с 0:2 по партиям

Медведев потеряет 250 рейтинговых очков из-за отказа от защиты титула в Дохе
#теннис
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кафельников: МОК не может требовать осуждения СВО от российских спортсменов
26 марта 2024, 18:13

Фото: istockphoto.com/Daniel Bartus

Олимпийский чемпион, самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников заявил о том, что у Международного олимпийского комитета (МОК) нет никакого права требовать от российских спортсменов осуждения СВО для допуска их к участию в Олимпиаде-2024.
«Какие требования МОК может предъявлять к российским спортсменам. Никто не должен подписывать никаких бумаг. Российские теннисисты заполняли документы, и ничего подобного не было. Если речь идёт о выступлениях под нейтральным флагом, условия могут быть, но никто не может потребовать обсуждения СВО», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кафельников.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил условия участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024. Так, по его мнению, созданные Международным олимпийским комитетом (МОК) для российских спортсменов условия таковы, что мало кто реально сможет поехать и отобраться на Олимпиаду.

Читайте также:

«Пусть сами психуют». Журова призвала дать ответ МОК об участии россиян в Олимпиаде в последний момент

Чернышенко оценил условия участия россиян в Олимпиаде, которые выдвинул МОК

МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
#сво
#мок
#спорт
#олимпиада
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные дзюдоисты завоевали пять медалей международного турнира
26 марта 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на международном турнире Кубок губернатора Санкт-Петербурга среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую награду выиграл спортсмен Иван Юртаев в весовой категории до 55 кг. В решающей схватке он одолел представителя Чечни. Серебро подмосковной команде принесла Эвелина Босиек, сражавшаяся в весе до 57 кг. А бронзовые медали завоевали Сергей Ли в категории до 46 кг, Даниял Идармачев в категории до 60 кг и Тимур Алиев, сражавшийся в весовой категории до 81 килограмма», — отмечается в сообщении.
Соревнования по дзюдо проходили в Санкт-Петербурге с 21 по 25 марта. В них приняли участие более 8000 спортсменов из 57 регионов Российской Федерации, а также представители Азербайджана, Белоруссии и Туркменистана.

Читайте также:

Хоккеист Бардаков заявил о неправильной игре СКА против «Автомобилиста»

Свищев удивился почтению памяти жертв в «Крокусе» перед матчем Франция — Чили

Подмосковные юниорки завоевали четыре медали первенства России по шорт-треку
#спорт
#дзюдо
#московская область
#подмосковье
#медали
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хоккеист Бардаков заявил о неправильной игре СКА против «Автомобилиста»
26 марта 2024, 16:15

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Форвард СКА Захар Бардаков объяснил поражение армейского клуба в серии четвертьфинала Кубка Гагарина от «Автомобилиста» неправильной игрой команды.
«Я думаю, мы неправильно играли с самого начала серии. Начали играть, как надо, с третьего матча. Но там пропустили гол в овертайме. Тяжело было вытаскивать с 0-3. Победили в Екатеринбурге. И дома в пятом матче могли побеждать. «Автомобилист» — обычный соперник, чтобы говорить, что против него тяжело было играть», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бардаков.

Он добавил, что противник играл более системно, чем их команда.

Ранее главный тренер петербургской хоккейной команды СКА Роман Ротенберг объяснил вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина. По словам тренера, несколько ведущих защитников СКА в первом раунде турнира получили травмы, в том числе переломы, что повлияло на исход серии.

Читайте также:

Ротенберг объяснил вылет СКА из розыгрыша Кубка Гагарина травмами защитников

Тренер Плющев: Причинами слабой игры Тарасенко могут быть внешние факторы

Комментатор Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне
#спорт
#игры
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф