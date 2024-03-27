РБК: Сборная Украины по футболу обыграла Исландию и вышла на Евро

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Футбольная сборная Украины вышла на Евро-2024 следом за Грузией. В решающем матче украинская национальная команда драматически обыграла Исландию со счетом 2:1, пишет РБК.
Соперниками дружины Сергея Реброва в группе на Евро-24 будут Румыния, Бельгия и Словакия.
Ранее футбольная команда Грузии обыграла сборную Греции в серии пенальти (4:2) и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. На групповом этапе она встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Греция не участвует в чемпионате Европы с 2012 года. В 2004 году греческая сборная завоевала континентальное первенство.
Ранее молодежная сборная России по футболку обыграла действующих чемпионов мира – сборную Уругвая.
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Ранее футбольная команда Грузии обыграла сборную Греции в серии пенальти (4:2) и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. На групповом этапе она встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Ранее молодежная сборная России по футболку обыграла действующих чемпионов мира – сборную Уругвая.
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Артем Путинцев