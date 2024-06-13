Открытие летнего сезона пройдет на гребном канале «Богородское»

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В Сергиевом Посаде состоится открытие летнего сезона на гребном канале «Богородское». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Открытие летнего сезона состоится 16 июня в Сергиевом Посаде.
Комплекс состоит из двух искусственных каналов — соревновательного и тренировочного, длиной 339 и 126 метров. Стоит отметить, что канал гребного слалома в Богородском был открыт в августе прошлого года.
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«Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Для участников будут организованы рассказы о видах спорта, представленных на комплексе, мастер-класс по рафтингу, детская анимация и интерактивная программа для детей, концерт и различные угощения», — поделились в министерстве.
Комплекс состоит из двух искусственных каналов — соревновательного и тренировочного, длиной 339 и 126 метров. Стоит отметить, что канал гребного слалома в Богородском был открыт в августе прошлого года.
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Мира Полтева