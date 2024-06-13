Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Подмосковный легкоатлет завоевал медаль международных соревнований

Подмосковный легкоатлет завоевал медаль международных соревнований

13 июня 2024, 10:50
Фото: iStock/stefanschurr

Фото: iStock/stefanschurr

Оригинал
Спортсмен из Московской области Данил Чечела выиграл серебряную медаль на международных соревнованиях по легкой атлетике ATHLETICS LEAGUE, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Данил Чечела поднялся на вторую ступень пьедестала по итогам состязаний по прыжкам в длину среди мужчин. Его результат составил 7 метров 51 сантиметр», — говорится в сообщении.
Международный спортивный фестиваль ATHLETICS LEAGUE проводился в День России, 12 июня, в Твери. Соревнования проводились в двух категориях: прыжки в длину и прыжки с шестом. Участие в турнире приняли 32 сильнейших спортсмена из разных регионов России и Республики Беларусь.



Ранее сообщалось, что подмосковный спортсмен Дмитрий Паршин выиграл этап-открытие чемпионата России по эндуро на мотоциклах.

Читайте также:

Титов раскрыл, какой товарищеский матч хотел бы увидеть

Тренер Угаров усомнился в чемпионстве «Динамо» в следующем сезоне

Агент Шпинёв рассказал о перспективах Джикии
#лёгкая атлетика
#медаль
#серебро
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
Подмосковный мотоциклист выиграл этап-открытие чемпионата России по эндуро
13 июня 2024, 09:27

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный спортсмен выиграл этап-открытие чемпионата России по эндуро на мотоциклах. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап чемпионата России по эндуро на мотоциклах проходил в городе Кемерово с 7 по 10 июня.

«В самом многочисленном из соревновательных классов «Е-3» за победу сражались 13 мотоциклистов. Лучшим из них стал представитель Подмосковья, многократный чемпион Европы и России по мотокроссу и эндуро Дмитрий Паршин. Он преодолел трассу за 16 минут и 28 секунд.На втором месте оказался представитель Бийска, а замкнул тройку спортсмен из Кемерово», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что следующие соревнования пройдут с 14 по 17 июня в Шерегеше в Кемеровской области.

Чемпион России будет определён по итогам трёх этапов.

Читайте также:

Подмосковные легкоатлеты завоевали семь медалей на Мемориале братьев Знаменских

В Солнечногорске прошел международный турнир по боксу

В Подмосковье проведут Кубок России по спортивному туризму
#подмосковье
#турнир
#кемерово
#кубок россии
#соревнования
#спортсмен
#мотокросс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина требует отстранить от Олимпиады трех спортсменок из РФ
НОК Украины просит отстранить от Олимпиады в Париже трех российских спортсменок
13 июня 2024, 07:15

Фото: istock /Pablo Utrilla

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко, Президент НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный направили письмо МОК с просьбой отстранить от Олимпийских игр Динару Кудаеву за её пост о погибшем на специальной военной операции отце, а также поддержавших ее Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву. Соответствующее письмо опубликовано на сайте НОК Украины.
Сообщается, что Кудаева опубликовала сообщение о гибели отца в зоне специальной военной операции. Девушка назвала его героем. Хорошавцева и Малышева поставили лайк под этой записью и поддержали коллегу.

В апреле НОК и Министерство молодежи и спорта Украины требовали от МОК не допустить до участия в Играх одного спортсмена из Белоруссии и 9 борцов РФ.

Ранее МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024. Уточняется, что помимо официальной символики страны также запрещено использовать символы спецоперации –литеры Z. Другая военная символика, флаг, георгиевская лента также запрещены для демонстрации.

IBA выразила негодование по поводу ультиматума МОК, который запретил спортсменам национальных федераций, входящих в IBA, участие в Играх-2028. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Борца Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру

Захарова обвинила МОК в преступном сговоре с Киевом

МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете
#страны
#девушка
#рф
#мок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Титов раскрыл, какой товарищеский матч хотел бы увидеть
Титов признался в желании посмотреть матч Россия — Казахстан
11 июня 2024, 19:27

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Егор Титов заявил, что с удовольствием понаблюдал бы за товарищеским матчем сборных России и Казахстана.
«Хотел бы увидеть товарищеский матч Россия — Казахстан. Не стал бы смотреть на эту игру как на противостояние Карпина и Черчесова, смотрел бы как на очередной интересный матч нашей сборной. В Казахстане очень любят российский футбол. Думаю, что любой матч этих сборных вызовет аншлаг. А то, что там теперь работает Черчесов — тоже хороший знак», — объяснил в беседе с «РБ Спорт» Титов.

Ранее Егор Титов заявлял, что Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной Казахстана может достичь успеха из-за своего профессионализма.

Читайте также:

Игнатьев объяснил назначение Черчесова главным тренером сборной Казахстана

Титов объяснил возможный успех Черчесова в Казахстане

Назван лучший тренер сезона РПЛ
#спорт
#россия
#тренер
#казахстан
#футбол
#матч
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Угаров усомнился в чемпионстве «Динамо» в следующем сезоне
11 июня 2024, 19:18

Фото: iStock/Pixfly

Бывший тренер московского «Динамо» Денис Угаров предположил, что команда не будет в числе претендентов на золото в следующем сезоне.
«У «Динамо» в этом году был шанс, которого у них больше не будет. Это то же самое, что было, когда команду тренировал немец Сандро Шварц. Они заняли третье место, а потом непонятно, где оказались. Будет так же. Динамовцам теперь не светит ничего. Чтобы команда побеждала, нужен стабильный состав, игра на высоком уровне на протяжении нескольких сезонов», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Угаров.

Ранее петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Так, в напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

Читайте также:

Данил Глебов объяснил результаты матча с Беларусью

Булатов раскрыл, что надо сделать «Спартаку» для будущего чемпионства

Сперцян назвал большим событием завоевание серебра «Краснодаром»
#спорт
#игра
#страны
#футбол
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агент Шпинёв рассказал о перспективах Джикии
Агент Шпинёв выразил уверенность в хорошем будущем Джикии
11 июня 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, отметил, что спортсмена ожидает хорошее будущее.
Однако он не поделился конкретикой о предложениях и планах спортсмена.

«Есть ли конкретика по будущему Джикии? Я пока промолчу, у Георгия всё будет хорошо. Есть ли предложения? Пока что поделиться и сказать нечего», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Шпинёв.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара», однако недавно клуб объявил о решении не продлевать рабочий контракт с футболистом.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер Бенхамина Гарре в «Краснодар», отметив, что спортсмен является сильным игроком. По его мнению, Гарре способен усилить команду.

Читайте также:

Булыкин объяснил пользу Гарре для «Краснодара»

Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024

Булатов выступил за расширение РПЛ
#клуб
#спартак
#контракт
#рпл
#спортсмен
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Радченко назвал симпатии на Евро-2024
Радченко признался в симпатии к Испании
11 июня 2024, 18:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился, что будет следить за чемпионатом Евро-24.
По его словам, он симпатизирует на этих соревнованиях Испании.

«Наверное, Испании. Много лет провёл в этой стране, там есть друзья», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Радченко.

При этом он добавил, что и команда Сербии ему нравится, за неё он также стал бы болеть.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, участие в континентальном турнире примут 24 сборные. Действующим победителем турнира является Италия.

Ранее защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024.

Читайте также:

Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024

Данил Глебов объяснил результаты матча с Беларусью

Булыкин объяснил пользу Гарре для «Краснодара»
#чемпионат европы
#италия
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные легкоатлеты завоевали семь медалей на Мемориале братьев Знаменских
11 июня 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на международном турнире по лёгкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесли Дмитрий Разумов в беге на 400 метров и Андрей Лукин в составе сборной России в эстафете 4 по 100», — говорится в сообщении.
Серебро завоевали представители Подмосковья Вероника Архипова в беге на 400 метров среди женщин и Владимир Лысенко в беге с барьерами на 400 метров. А бронзовые награды выиграли Андрей Лукин в беге на 100 метров, Алексей Лаптев на эстафете в составе сборной России по бобслею и Мария Тарабанская в беге с барьерами на 400 метров.

Читайте также:

В Солнечногорске прошел международный турнир по боксу

В Подмосковье проведут Кубок России по спортивному туризму

В Подольске состоится матч по футболу в рамках проекта «Выходи во двор»
#спорт
#бег
#лёгкая атлетика
#спортсмены
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Солнечногорске прошел международный турнир по боксу
11 июня 2024, 11:26

Фото: Евгения Герасимова

В Солнечногорске провели международный турнир по боксу в честь Дня России. Об этом сообщил корреспондент.
В соревнованиях приняли участие около 100 ребят от 9 лет и старше из Белоруссии, Тамбова, Азербайджана, Владимира и Московской области.

«Ребята выступают в своих весовых категориях. Каждый бой состоит из трёх раундов. Маленькие ребята — по минуте, юниоры — по полторы минуты, взрослые — три раунда по две минуты. Уровень соревнований высокий, ребята все заряжены, очень хорошо готовились. Бои идут бескомпромиссные, все стараются выкладываться до конца», — поделился главный тренер бойцовского клуба «Кобра» Джей Гулиев.

По итогам всех схваток в числе лучших оказались восемь спортсменов из Солнечногорска. Победители и призёры соревнований были награждены дипломами, медалями и поясами победителя.

Читайте также:

В Подмосковье проведут Кубок России по спортивному туризму

В Подольске состоится матч по футболу в рамках проекта «Выходи во двор»

Подмосковные спортсмены стали призерами на чемпионате России по прыжкам в воду
#подмосковье
#тренер
#матч
#спортсмены
#двор
#победители
#приз
#солнечногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье проведут Кубок России по спортивному туризму
11 июня 2024, 10:52

Фото: iStock/leszekglasner

Кубок России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, а также Всероссийские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях среди юниоров и юниорок от 16 лет до 21 года и юношей и девушек 14-15 лет проведут в районе посёлка имени Цюрупы Воскресенского района Московской области, сообщает пресс-служба Федерации спортивного туризма России.
«Турниры начнутся 3 июля и завершатся спустя пять дней — 8 июля. Соревнования будут проходить ежедневно с девяти утра до шести вечера», — говорится в сообщении.
Ожидается, что в турнирах примут участие от 300 до 600 человек, нижняя возрастная граница для участников — 14 лет.

Соревнования будут проводиться в рамках работы по патриотическому воспитанию молодёжи в области гражданской обороны и защиты населения от техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Читайте также:

В Подольске состоится матч по футболу в рамках проекта «Выходи во двор»

Данил Глебов объяснил результаты матча с Беларусью

Булыкин объяснил пользу Гарре для «Краснодара»
#спорт
#воскресенск
#туризм
#кубок россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф