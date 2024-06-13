Подмосковный легкоатлет завоевал медаль международных соревнований

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Спортсмен из Московской области Данил Чечела выиграл серебряную медаль на международных соревнованиях по легкой атлетике ATHLETICS LEAGUE, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Данил Чечела поднялся на вторую ступень пьедестала по итогам состязаний по прыжкам в длину среди мужчин. Его результат составил 7 метров 51 сантиметр», — говорится в сообщении.Международный спортивный фестиваль ATHLETICS LEAGUE проводился в День России, 12 июня, в Твери. Соревнования проводились в двух категориях: прыжки в длину и прыжки с шестом. Участие в турнире приняли 32 сильнейших спортсмена из разных регионов России и Республики Беларусь.
Ранее сообщалось, что подмосковный спортсмен Дмитрий Паршин выиграл этап-открытие чемпионата России по эндуро на мотоциклах.
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