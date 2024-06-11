Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Подмосковные легкоатлеты завоевали семь медалей на Мемориале братьев Знаменских

Подмосковные легкоатлеты завоевали семь медалей на Мемориале братьев Знаменских

11 июня 2024, 18:44
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на международном турнире по лёгкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.


«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесли Дмитрий Разумов в беге на 400 метров и Андрей Лукин в составе сборной России в эстафете 4 по 100», — говорится в сообщении.
Серебро завоевали представители Подмосковья Вероника Архипова в беге на 400 метров среди женщин и Владимир Лысенко в беге с барьерами на 400 метров. А бронзовые награды выиграли Андрей Лукин в беге на 100 метров, Алексей Лаптев на эстафете в составе сборной России по бобслею и Мария Тарабанская в беге с барьерами на 400 метров.

Читайте также:

В Солнечногорске прошел международный турнир по боксу

В Подмосковье проведут Кубок России по спортивному туризму

В Подольске состоится матч по футболу в рамках проекта «Выходи во двор»
#спорт
#бег
#лёгкая атлетика
#спортсмены
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Радченко назвал симпатии на Евро-2024
Радченко признался в симпатии к Испании
11 июня 2024, 18:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился, что будет следить за чемпионатом Евро-24.
По его словам, он симпатизирует на этих соревнованиях Испании.

«Наверное, Испании. Много лет провёл в этой стране, там есть друзья», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Радченко.

При этом он добавил, что и команда Сербии ему нравится, за неё он также стал бы болеть.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, участие в континентальном турнире примут 24 сборные. Действующим победителем турнира является Италия.

Ранее защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024.

Читайте также:

Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024

Данил Глебов объяснил результаты матча с Беларусью

Булыкин объяснил пользу Гарре для «Краснодара»
#чемпионат европы
#италия
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Солнечногорске прошел международный турнир по боксу
11 июня 2024, 11:26

Фото: Евгения Герасимова

В Солнечногорске провели международный турнир по боксу в честь Дня России. Об этом сообщил корреспондент.
В соревнованиях приняли участие около 100 ребят от 9 лет и старше из Белоруссии, Тамбова, Азербайджана, Владимира и Московской области.

«Ребята выступают в своих весовых категориях. Каждый бой состоит из трёх раундов. Маленькие ребята — по минуте, юниоры — по полторы минуты, взрослые — три раунда по две минуты. Уровень соревнований высокий, ребята все заряжены, очень хорошо готовились. Бои идут бескомпромиссные, все стараются выкладываться до конца», — поделился главный тренер бойцовского клуба «Кобра» Джей Гулиев.

По итогам всех схваток в числе лучших оказались восемь спортсменов из Солнечногорска. Победители и призёры соревнований были награждены дипломами, медалями и поясами победителя.

Читайте также:

В Подмосковье проведут Кубок России по спортивному туризму

В Подольске состоится матч по футболу в рамках проекта «Выходи во двор»

Подмосковные спортсмены стали призерами на чемпионате России по прыжкам в воду
#подмосковье
#тренер
#матч
#спортсмены
#двор
#победители
#приз
#солнечногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье проведут Кубок России по спортивному туризму
11 июня 2024, 10:52

Фото: iStock/leszekglasner

Кубок России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, а также Всероссийские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях среди юниоров и юниорок от 16 лет до 21 года и юношей и девушек 14-15 лет проведут в районе посёлка имени Цюрупы Воскресенского района Московской области, сообщает пресс-служба Федерации спортивного туризма России.
«Турниры начнутся 3 июля и завершатся спустя пять дней — 8 июля. Соревнования будут проходить ежедневно с девяти утра до шести вечера», — говорится в сообщении.
Ожидается, что в турнирах примут участие от 300 до 600 человек, нижняя возрастная граница для участников — 14 лет.

Соревнования будут проводиться в рамках работы по патриотическому воспитанию молодёжи в области гражданской обороны и защиты населения от техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Читайте также:

В Подольске состоится матч по футболу в рамках проекта «Выходи во двор»

Данил Глебов объяснил результаты матча с Беларусью

Булыкин объяснил пользу Гарре для «Краснодара»
#спорт
#воскресенск
#туризм
#кубок россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске состоится матч по футболу в рамках проекта «Выходи во двор»
11 июня 2024, 10:23

Фото: istockphoto / SergeyKlopotov

В Подольске состоится матч легенд между жителями городского округа и звёздами российского футбола. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Встреча спортсменов состоится 16 июня на стадионе «Весна» в Подольске.

«Игра в Подольске станет уже третьим футбольным противостоянием звёздных игроков с любительскими сборными региона в рамках нового летнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». Капитан «Легенд футбола» чемпион России и Португалии Дмитрий Аленичев выведет свою команду на поле в боевом составе», — отметили в пресс-службе.

Комментировать весь матч для зрителей будет спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Традиционно перед началом игры для всех желающий пройдет мастер-класс от легендарных футболистов. Начало программы в 10:00.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены стали призерами на чемпионате России по прыжкам в воду

В Егорьевске прошёл Кубок по волейболу сидя среди инвалидов Подмосковья

Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти
#матч
#весна
#игра
#спортсмены
#двор
#встреча
#игры
#выходи во двор
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Данил Глебов объяснил результаты матча с Беларусью
10 июня 2024, 20:54

Фото: iStock/Rost-9D

Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился впечатлениями от матча с Беларусью.
Он отметил, что на поле их команда вышла с самоотдачей.

«Самое главное — мы вышли с полной концентрацией и самоотдачей. Поэтому и такой результат», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Глебов.

Отмечается, что в товарищеском матче с Беларусью сборная России одержала победу со счётом 4:0. При этом сам спортсмен отыграл полный матч.

Ранее защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024. Он также поделился, что фаворитами для него на Евро-24 являются Англия и Франция.

Читайте также:

Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024

Булатов выступил за расширение РПЛ

Булатов раскрыл, что надо сделать «Спартаку» для будущего чемпионства
#спорт
#евро
#матч
#спортсмен
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Булыкин объяснил пользу Гарре для «Краснодара»
10 июня 2024, 20:06

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер Бенхамина Гарре в «Краснодар», отметив, что спортсмен является сильным игроком.
По его мнению, Гарре способен усилить команду.

«Гарре – сильный игрок для нашего чемпионата, у него есть качество. Во многих матчах он выделялся на фоне остальных. Не удивительно, что «Краснодар» им интересуется. Он здорово подойдет под стиль команды. Это сто процентов усиление для «Краснодара», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Отмечается, что Бенхамин Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что правильным решением было бы расширение Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до восемнадцати команд.

Читайте также:

Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024

Булатов выступил за расширение РПЛ

Артур раскрыл, кем из спортсменов восхищается
#спорт
#футбол
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бондарь призвал не сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС
10 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 по прыжкам в воду Александр Бондарь заявило том, что нельзя сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС, поскольку это соревнования разного уровня.
«Олимпиада она была, есть и всегда останется. Все-таки это совсем разные старты совсем разного уровня. Нельзя сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС, так же как нельзя сравнивать Олимпиаду и чемпионат мира. Но мы очень рады, что в нашей стране проводится соревнования такого масштаба», — объяснил в беседе с Metaratings.ru Бондарь.

При этом он поделился, что рад тому, что ему удалось отобраться на Игры БРИКС.

Ранее Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.

Читайте также:

Политолог Дугин: Главное послание БРИКС — способность понимать другого

Экономист Лобода объяснил невозможность появления единой валюты стран БРИКС

Белявский поделился ожиданиями от Игр БРИКС
#олимпиада
#соревнования
#игры
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024
Бабич: Русские будут болеть за Сербию
10 июня 2024, 19:43

Фото: iStock/Алексей Филиппов

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024.
«Мы должны представлять нашу страну. Фавориты чемпионата для меня — Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Как я уже говорил, Англия и Франция — главные фавориты всего Евро. Я знаю, что российские фанаты будут болеть за нас. Я чувствую это, когда играю в РПЛ — русские нас поддерживают», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Бабич.

Ранее полузащитник «Зенита» Артур заявил, что восхищается футболистом «сине-бело-голубых» Венделом, отметив, что он является отличным профессионалом.

Читайте также:

Артур раскрыл, кем из спортсменов восхищается

Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой срыва из-за запрета на выезд из России

Булатов выступил за расширение РПЛ
#евро
#игра
#рпл
#сербия
#болельщик
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены стали призерами на чемпионате России по прыжкам в воду
10 июня 2024, 18:15

Одиннадцать медалей завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по прыжкам в воду проходил с 5 по 10 июня 2024 года в Казани.

Золотые медали завоевали Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 1 м», Елизавета Кузина в дисциплине «трамплин 3 м» и «трамплин 3 м синхронные прыжки» в паре с московским спортсменом, Александр Бондарь в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки». Серебряными призерами турнира стали Елизавета Кузина в дисциплине «трамплин 1 м», Виктория Казанцева в дисциплине «вышка 10 м» и в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки», Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 3 м», а также Александр Бондарь в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки», — поделились в пресс-службе.

Кроме ​этого, бронзовыми призерами чемпионата стали Илья Надеев и Виктория Казанцева в дисциплине «парные прыжки» и Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 3 м синхронные прыжки».

Читайте также:

В Егорьевске прошёл Кубок по волейболу сидя среди инвалидов Подмосковья

Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти

Спартакиада пенсионеров состоялась в Подмосковье
#чемпионат россии
#медали
#спортсмены
#подмосковье
#победители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф