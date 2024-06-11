Подмосковные легкоатлеты завоевали семь медалей на Мемориале братьев Знаменских

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на международном турнире по лёгкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесли Дмитрий Разумов в беге на 400 метров и Андрей Лукин в составе сборной России в эстафете 4 по 100», — говорится в сообщении.Серебро завоевали представители Подмосковья Вероника Архипова в беге на 400 метров среди женщин и Владимир Лысенко в беге с барьерами на 400 метров. А бронзовые награды выиграли Андрей Лукин в беге на 100 метров, Алексей Лаптев на эстафете в составе сборной России по бобслею и Мария Тарабанская в беге с барьерами на 400 метров.
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