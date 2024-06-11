Подмосковные легкоатлеты завоевали семь медалей на Мемориале братьев Знаменских

Кубок России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, а также Всероссийские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях среди юниоров и юниорок от 16 лет до 21 года и юношей и девушек 14-15 лет проведут в районе посёлка имени Цюрупы Воскресенского района Московской области, сообщает пресс-служба Федерации спортивного туризма России.