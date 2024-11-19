Пауэрлифтер из Чехова Задков установил мировой рекорд

Видео: пресс-служба администрации г. о. Чехов
Пауэрлифтер из подмосковного Чехова Сергей Задков установил рекорд мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В Москве прошёл Х чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лёжа, становой тяге, пауэрспорту, строгому подъёму на бицепс и другим видам состязаний. В соревновании участвовали более 3 тыс. спортсменов из 40 регионов.
В категории «жим лёжа в экипировке» выступил Сергей Задков. Мужчина поднял 280 кг. Он занял первое место в весовой категории до 82,5 кг и второе место в абсолютном зачёте.
Сергей старается совмещать профессиональный спорт и семью, воспитывает троих детей.
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В категории «жим лёжа в экипировке» выступил Сергей Задков. Мужчина поднял 280 кг. Он занял первое место в весовой категории до 82,5 кг и второе место в абсолютном зачёте.
Сергей старается совмещать профессиональный спорт и семью, воспитывает троих детей.
«Помимо спорта, времени мало на что хватает, потому что воспитываю троих детей. Всё своё личное время стараемся уделить их развитию. Ещё любим путешествовать», – рассказал спортсмен.Ранее атлет выиграл золото в категории до 82,5 кг в жиме лёжа в однослойной экипировке. Таким образом, Сергей установил новый рекорд России.
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Лора Луганская