В Кашире состоялся фестиваль по плаванию «Проплыви на норматив!»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
15 ноября в бассейнах «Юбилейный» и «Олимп» прошёл фестиваль по плаванию «Проплыви на норматив!», организованный для учащихся 9–10 классов из разных школ Каширы, сообщает пресс-служба городского округа.
Участники соревновались в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.
Перед началом мероприятия руководитель Центра ГТО Николай Гайворонский рассказал участникам о знаках ГТО и пожелал успехов.
Лучшие результаты показали:
- бассейн «Юбилейный»: Алевтина Недовесова (школа №4) и Матвей Суслов (школа №7);
- бассейн «Олимп»: Арина Калужская и Даниил Баранов (оба из школы №2).
Судейство осуществляли сотрудники спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева и спортшколы «Кашира», а главным судьёй была методист учебно-методического центра Татьяна Кудрявцева.
Читайте также:
Для младшеклассников Каширы провели квест-игру по ПДД
В Кашире определились победители третьего этапа квеста «#РroСемью»
В рамках проекта «Активное долголетие» в Кашире состоялся концерт в честь Дня матери
Дайана Хусинова