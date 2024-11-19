Каширская самбистка Шустрова завоевала награды всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Воспитанница спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Александра Шустрова в составе сборной команды Московской области завоевала награды финала фестиваля «Всероссийский день самбо», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Сборная Подмосковья по самбо завоевала полный комплект медалей: золото и максимальный балл за всю историю турнира — 291,65 — за исполнение комплекса ГТО, серебряную медаль в общекомандном зачете за борьбу и ГТО, а также бронзу за борьбу», — отмечается в сообщении.Всего в финальных соревнованиях «Всероссийского дня самбо» приняли участие шестнадцать региональных команд, прошедших отбор на уровне федеральных округов. В каждую сборную входили по семь юношей и три девушки.
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