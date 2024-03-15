Первый гол Кузнецова за «Каролину» помог команде победить «Флориду» в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду Пантерз». Матч состоялся прошлой ночью в США и завершился победой «ураганов» со счетом 4:0.
Во время этой встречи шайбы забросили российские нападающие «Каролины» Евгений Кузнецов и Андрей Свечников. Стоит отметить, что данная игра стала для Кузнецова дебютной в новой команде. Его признали первой звездой матча.
Сам Кузнецов в беседе с журналистами подчеркнул, что он выражает огромную благодарность своим фанатам за поддержку. По его словам, в настоящее время он проживает свои лучшие дни благодаря усердной работе.
Напомним, в феврале российский хоккеист Евгений Кузнецов, который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», прошел специальную программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ее цель заключается в избавлении спортсменов от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.
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Сам Кузнецов в беседе с журналистами подчеркнул, что он выражает огромную благодарность своим фанатам за поддержку. По его словам, в настоящее время он проживает свои лучшие дни благодаря усердной работе.
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Екатерина Коршунова