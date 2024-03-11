В Красногорске прошел хоккейный турнир памяти Евгения Папугина

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В Красногорске провели турнир памяти выдающегося хоккеиста Евгения Папугина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования прошли 8 марта, в День рождения русского хоккея.
В них приняли участие восемь команд из Москвы и Подмосковья.
Стоит отметить, что по итогам игр весь пьедестал заняли команды из Красногорска. Также в рамках мероприятия наградили ветеранов команды мастеров благодарственными письмами за вклад в развитие спорта на территории городского округа.
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В них приняли участие восемь команд из Москвы и Подмосковья.
«В этот день на стадионе «Зоркий» состоялся традиционный турнир памяти Евгения Михайловича Папугина — выдающегося мастера мирового хоккея с мячом, одного из ведущих игроков «Динамо» и «Зоркого» на протяжении многих лет. Евгений Михайлович был капитаном «Зоркого» с 1969—1973 и сборной СССР на чемпионате мира — 1965. Вошел в список лучших игроков сборной СССР/России за 40 лет участия в чемпионатах мира», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что по итогам игр весь пьедестал заняли команды из Красногорска. Также в рамках мероприятия наградили ветеранов команды мастеров благодарственными письмами за вклад в развитие спорта на территории городского округа.
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Мира Полтева