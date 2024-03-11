В Дмитрове прошел финальный матч сезона по хоккею «Выходи во двор»

В финале сезона Легенды хоккея сыграли вничью с жителями Дмитрова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финальном матче встретились сборная Дмитровского городского округа и команда звезд в составе шестикратного чемпиона мира Василия Первухина, восьмикратного чемпиона СССР Вячеслава Анисина, чемпиона мира и Европы Владимира Зубкова, чемпиона СССР Игоря Мишукова, обладателя Кубка Гагарина Алексея Терещенко,трехкратного чемпион мира Дмитрия Калинина, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.
Стоит отметить, что игра завершилась со счетом 5:5.
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«За три года существования проекта мы увидели уже более 30 невероятно увлекательных и напряженных матчей. Проект «Выходи во двор», который появился и продолжается благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, стал уже историческим событием.Также мы видим с каким энтузиазмом к хоккею приобщаются взрослые — появляются команды, готовые составить конкуренцию Легендам на льду. Сегодня состоится финальный матч третьего зимнего сезона, а уже в конце весны встретимся на полях с Легендами футбола», — поделился министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.
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Мира Полтева