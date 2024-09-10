Петрова выразила радость за Медведева и Рублева в финале US Open

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова прокомментировала результаты российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева.
Она отметила, что выступление спортсменов было удачным.
А чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова назвала отличительные профессиональные качества Янника Синнера.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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«За Медведева и Рублева можно порадоваться. Хотелось бы, чтобы прошли дальше. У Рублева был непростой четвертьфинальный матч — оба теннисиста понимали, что в случае победы можно пройти даже в финал. И выложились по полной. А Медведев попал на первого сеянного. Конечно, он старался, но Синнеру сейчас тяжело противостоять», — заявила в беседе с Газета.ру Петрова.
А чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова назвала отличительные профессиональные качества Янника Синнера.
«Синнер очень талантливый, у него прекрасная техника, потрясающее хладнокровие. Он ещё долго будет выигрывать и удерживать первое место в мировом рейтинге. Соперничество Синнера с Алькарасом украсит мировой теннис. У Янника много качеств, которые должны быть у теннисиста высокого уровня. Он хорошо изучает соперника и интуитивно предвидит его приёмы», — поделилась в беседе с Metaratings.ru Морозова.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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Мелисса Тимофеева