Танцоры из Каширы выиграли награды на турнире «Кубок Ультра»

Фото: администрация городского округа Кашира
6 ноября в Москве прошёл Российский турнир по танцевальному спорту «Кубок Ультра».
В турнире приняли участие спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок».
Победителями и призёрами стали Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, Артем Рыжов и Юлия Будеркина.
Также сообщалось, что Олег Дедов из Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу. В турнире участвовал инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов. Он стал чемпионом России в категории Classic Physique 178+ сантиметров. В этом году призовой фонд турнира составил почти 2,5 миллиона рублей. Соревнования проходили в Москве, в них приняли участие ведущие бодибилдеры со всей страны.
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Мария Фирсова