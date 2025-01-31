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Плющенко выразил соболезнования из-за гибели фигуристов в авиакатастрофе в США

Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Плющенко рассказал, что среди погибших были его друзья, с которыми он вместе соревновался и участвовал в шоу по всему миру, — Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фигурист выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

«Мое сердце сейчас вместе со всеми семьями и близкими, которые переживают эту ужасную трагедию», — добавил спортсмен.



Напомним, в ночь на 30 января в Вашингтоне произошла авиакатастрофа. Пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак. В результате трагедии никто не выжил.

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В Реутове открыли ФОК-долгострой с восемью бассейнами
31 января 2025, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс с восемью бассейнами, строительство которого продолжалось десять лет, открыли в Реутове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«ФОК начали строить десять лет назад. Это был инвестиционный проект, и из-за банкротства застройщика работы прервались. Для решения этой проблемы администрация округа Реутов заключила договор с другой компанией, и в 2022 году строительство возобновилось. Сейчас ФОК открыт для посетителей», — говорится в сообщении.
В здании ФОКа располодены фитнесс-центр, термальный комплекс с русской и японской банями, хамамом и пр., восемь бассейнов, три из которых — под открытым небом, а также многофункциональный зал площадью 3 тысячи квадратных метров. Этот зал передан в муниципальную собственность, там будут заниматься юные футболисты и воспитанницы спортшколы художественной гимнастики.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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#минспорта мо
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Фигурист Шелковников из Подмосковья завоевал награду турнира «Северный вальс»
31 января 2025, 13:56

Тимофей Шелковников (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсмен из Московской области Тимофей Шелковников завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Северный вальс», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Тимофей Шелковников показал лучший на турнире технический результат в произвольной программе и по итогам двух прокатов набрал 222.54 баллов, что обеспечило ему третье место. Золотую медаль завоевал Артём Ковалёв из Москвы. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся ещё один представитель Москвы — Иван Конихин», — говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования по фигурному катанию проводились в Санкт-Петербурге с 27 по 29 января. Тимофей Шелковников представлял расположенную в Подмосковье академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» и Училище олимпийского резерва №1 Московской области.

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#минспорта мо
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье перенесли гонку «Лыжня России» из-за погодных условий
31 января 2025, 09:50

Фото: istockphoto.com/sportpoint

Традиционная гонка «Лыжня России», которая должна была пройти 8 февраля на трассе учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках, переносится в связи с неблагоприятными погодным условиями, новую дату гонки объявят позже, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Тёплая погода, установившаяся в столичном регионе, не позволяет должным образом подготовить трассу для самого массового старта страны», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что «Лыжня России» является одним из крупнейших зимних соревнований. Участие в этом заезде принимают как профессионалы, так и любители лыжного спорта. На старт могут выйти все желающие в возрасте от 12 лет. Дистанция для всех одна — десять километров. По всей России в этой гонке суммарно участвуют более 500 тысяч человек.

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В Подмосковье за год прошло 12 тыс. спортивных мероприятий с участием 3,3 млн человек
#минспорта мо
#гонка
#лыжня россии
#химки
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Россиянин стал чемпионом в лиге Power Slap по пощечинам
Василий «Пельмень» Камоцкий победил Вирнеса и стал чемпионом в лиге пощечин главы UFC
31 января 2025, 00:14

Василий «Пельмень» Камоцкий (Фото: скриншот Youtube-трансляции Power Slap)

Российский боец Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, завоевал титул чемпиона в лиге пощечин Power Slap, организованной главой UFC Дэйной Уайтом. ​Трансляцию ​показывал официальный Youtube-канал «PowerSlap».
В решающем поединке в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии, Камоцкий встретился с американцем Коа Вирнесом и одержал победу судейским решением. В момент объявления результата он развернул российский флаг.

Этот поединок стал для Камоцкого реваншем после ничьей с Вирнесом в октябре прошлого года. Тогда судьи неожиданно присудили победу американскому бойцу, что вызвало недовольство среди болельщиков. Теперь Камоцкий уверенно взял верх над соперником.

Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне, быстро завоевав популярность благодаря своей мощной технике.

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#спортсмены
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Более 500 конькобежцев выйдут на старт турнира «Лёд надежды нашей» в Коломне
30 января 2025, 22:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 500 конькобежцев примут участие в традиционных Всероссийских соревнованиях «Лёд надежды нашей». Они состоятся 1 февраля в конькобежном центре «Коломна», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Победителей и призёров определят в личных соревнованиях на дистанциях 50 м и 100 м. На старт выйдут мальчики и девочки, юноши и девушки, а также мужчины и женщины. В этом году соревнования пройдут в 32 регионах России. В них примут участие более 12 тыс. человек. Турнир приурочен к 80-й годовщине Великой Победы и проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Впервые соревнования «Лёд надежды нашей» состоялись в начале 1980-х годов. Они дали путёвку в профессиональный спорт многим именитым коломенским мастерам ледовой дорожки – Дмитрию Дорофееву, Екатерине Лобышевой, Павлу Кулижникову, Ольге Граф, Алексею Есину, Руслану Мурашову и другим.

Церемония открытия соревнований начнётся в 11 часов.

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
#соревнования
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В Подмосковье за год прошло 12 тыс. спортивных мероприятий с участием 3,3 млн человек
В Подмосковье за год прошло 12 тыс. спортмероприятий с участием 3,3 млн человек
30 января 2025, 18:47

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье в прошлом году состоялось более 12 тыс. спортивных мероприятий. Об этом стало известно на заседании коллегии Минспорта Московской области, которое открыл губернатор региона Андрей Воробьёв. В мероприятии приняли участие порядка 400 человек.
«Одна из особенностей нашего Подмосковья – любовь к спорту. Сегодня мы подводим итоги той важной работы, которую делаете вы – тренеры, наставники, спортсмены и мы – на муниципальном, региональном уровнях в рамках идеологии президента, который уделяет большое внимание здоровому образу жизни, воспитанию, – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он подчеркнул, что в регионе развивают спортивную инфраструктуру. В Подмосковье востребованы детско-юношеские школы, поддерживается профессиональный спорт.
«Большое значение имеет и адаптивный спорт, всё, что связано с ребятами, возвращающимися из зоны спецоперации. Наша задача – оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт», – добавил губернатор.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В 2024 году в Подмосковье состоялось более 12 тыс. спортивных мероприятий, участниками которых стали свыше 3,3 млн человек. В их числе – хоккейные и футбольные матчи губернаторского проекта «Выходи во двор», благодаря которому у жителей появилась возможность померяться силами с прославленными спортсменами.
«Хочу ещё раз подчеркнуть важность мероприятий, которые проводят во дворах наши легенды спорта. Эта добрая традиция объединяет тысячи семей в разных городах Подмосковья. Наши ветераны-футболисты и молодые ребята занимаются с детьми, проводят мастер-классы. Мы это ценим и видим положительный отклик от людей. Конечно, будем и дальше поддерживать все эти начинания», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Многие чемпионы, такие как Александр Овечкин, Игорь Акинфеев, Сергей Карякин, Александр Легков проводят в Подмосковье мастер-классы, именные турниры, открывают спортивные академии. В прошлом году в Королёве впервые состоялся ночной забег с участием гимнаста Никиты Нагорного и футболиста Алексея Смертина. А этой зимой в подмосковных парках для желающих начали проводить тренировки со звёздами лыжного спорта и биатлона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В регионе развивается и адаптивный спорт. Так, в прошлом году была создана команда по следж-хоккею «Гвардия», в состав которой вошли участники спецоперации.
«Мы договорились вместе с Фондом «Защитники Отечества» на базе Сергиево-Посадского центра постинтернатного сопровождения помогать ветеранам СВО с полной потерей зрения. Рассчитываем, что все они в течение года смогу пройти через профориентацию и обучение. Есть профессии, которые ребята могут осваивать и потом успешно работать. Мы подключили бойцов с потерей зрения к работе на прямой линии президента, сделали для этого технический интерфейс. Ребята себя проявили просто великолепно», – отметил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Большая работа в области проводится по вовлечению ветеранов спецоперации в паралимпийское движение. В регионе организуют различные мероприятия, мастер-классы в госпиталях и реабилитационных центрах.
«Ветераны СВО обеспечиваются спортивным инвентарём. Для них организовываются тренировочные занятия и спортивные мероприятия. Это приносит свои результаты. Подмосковные атлеты блестяще выступили в Калуге на Кубке Защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Они показывают отличные результаты на других всероссийских стартах», – рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На территории Московской области – более 14 тыс. спортивных сооружений. За 11 лет их количество увеличилось на 70%. Также в регионе реализуется одна из самых крупных в стране программ капремонта. 50 спортобъектов приводят в порядок по новому стандарту. 10 из них уже обрели новый облик.
«Я счастлив приветствовать ветеранов, спортивную общественность Московской области. Для меня как жителя Сходни большая радость быть не просто членом команды губернатора, но и видеть, как развивается спорт. Счастливые дети, искрящиеся глаза тех, кто им занимается – вот что действительно важно», – сказал спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Прошлым летом команда из Подмосковья привезла с Игр БРИКС 82 медали, в том числе 50 золотых, заняв второе место в общекомандном неофициальном зачёте. А на зимней Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов областная команда стала третьей.
«Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича за поддержку, потому что всё то, что мы так апробируем, начинается с Московской области. Ведь Подмосковье по праву занимает ведущую позицию среди регионов России в сфере спорта. Ежегодно область становится площадкой проведения крупных массовых мероприятий, и все они проходят на самом высоком уровне», – сказал первый замминистра спорта России Одес Байсултанов.
С 2024 года по решению губернатора увеличена зарплата более чем 500 самым перспективным спортсменам региона. Также ее подняли 200 высококлассным тренерам. Ещё более 500 тренеров муниципальных спортшкол теперь ежемесячно получают надбавку в 5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв также поздравил 18-летнего Володара Мурзина из Химок, который ранее выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам.
«В шахматы я попал случайно. Увидел, что в школе есть шахматный кружок, и понял, что хочу этим заниматься. Сначала меня туда не брали, поэтому я играл с дедушкой. Потом, когда попал в кружок, начал заниматься в качестве хобби, и пошли успехи», – рассказал Мурзин.
Ранее в Подмосковье стартовал пилотный проект Единая Школьная Лига Московской области. В этом сезоне в ней участвуют более 10 тыс. ребят из 200 образовательных учреждений 13 округов. В рамках турнира проходят соревнования по футзалу, баскетболу 3х3, волейболу и шахматам. В планах – подключить к проекту все 56 муниципалитетов.

Кроме того, в ближайшее время в регионе создадут Центр поддержки одарённых спортсменов.

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#минспорт мо
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«Лыжню России» в Химках перенесли из-за тёплой и бесснежной погоды
30 января 2025, 18:02

Фото: ruzaregion.ru

Организаторы Всероссийской гонки «Лыжня России 2025», запланированной на 8 февраля, перенесли старт на неопределённое время. Такое решение было принято из-за установившейся тёплой погоды.
Как отмечали в пресс-службе Минспорта Московской области, самые массовые зимние соревнования должны были пройти на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. На старт должны были выйти около 15 тыс. спортсменов.
«Однако из-за рекордно тёплой январской погоды снег тает. С каждым днем его остаётся всё меньше не только в городах, но и на природных территориях. По данным синоптиков, лишь к выходным в регионе немного похолодает. Температура перейдёт с плюсовых отметок на отрицательные», – сообщили в отделе организации спортивно-массовой работы учреждения «Спортивные сооружения» Королёва.
Несмотря на перенос соревнований, регистрация на них продолжается. Приём заявок открыт на сайте госуслуг. К старту допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены старше 12 лет.

О новой дате проведения гонки в отделе пообещали сообщить заранее.

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Стало известно о возможном трансфере Сильянова
Сильянов готов рассмотреть переход из «Локомотива» в «Зенит»
30 января 2025, 15:16

Фото: iStock/Andreyuu

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов готов рассмотреть вариант трансфера в «Зенит». Об этом сообщает Metaratings.ru. Сейчас, как отмечается, клубы согласовывают сумму перехода игрока.
«По нашим данным, футболист не против перехода. При этом отметим, что никаких договоренностей между клубами на данный момент нет», — говорится в материале.
Напомним, в этом сезоне Российской Премьер-лиги Сильянов сыграл в 24 матчах за «железнодорожников». Из результативных действий — одна голевая передача. Контракт с «Локомотивом» подписан у него до конца июня следующего года.

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#спартак
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«Спартак» ищет варианты для Медины, который не хочет покидать клуб
30 января 2025, 15:13

Фото: iStock/gorodenkoff

ФК «Спартак» продолжает искать варианты для продолжения карьеры 27-летнего парагвайского нападающего Хесуса Медины. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, сам игрок пока не хочет покидать «Спартак». Главный тренер команды Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера», — отмечается в материале.
Напомним, Медина попал в «Спартак» из ЦСКА в июле 2023 года. Клуб отдал за него 6 млн евро. Сейчас на его счету восемь голов и шесть голевых передач за 53 игры.

Рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро, согласно информации Transfermarkt.

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