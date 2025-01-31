Плющенко выразил соболезнования из-за гибели фигуристов в авиакатастрофе в США

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Плющенко рассказал, что среди погибших были его друзья, с которыми он вместе соревновался и участвовал в шоу по всему миру, — Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фигурист выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией.
Напомним, в ночь на 30 января в Вашингтоне произошла авиакатастрофа. Пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак. В результате трагедии никто не выжил.
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«Мое сердце сейчас вместе со всеми семьями и близкими, которые переживают эту ужасную трагедию», — добавил спортсмен.
Напомним, в ночь на 30 января в Вашингтоне произошла авиакатастрофа. Пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак. В результате трагедии никто не выжил.
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Екатерина Коршунова