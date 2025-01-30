Трамп заявил о контакте с РФ по поводу погибших при крушении самолета в США

Президент США хочет расширить США за счет Панамы, Канады и Гренландии, чтобы сделать Америку снова великой не только в плане экономики, но и в территории. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин. По его мнению, американский лидер и в первый срок говорил об этом, но был связан внутриполитической борьбой, а сейчас стал ощущать «карт-бланш от судьбы».