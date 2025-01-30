Трамп заявил о контакте с РФ по поводу погибших при крушении самолета в США

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Американские власти уже контактируют с российской стороной по поводу погибших в результате крушения лайнера в США. Об этом заявил заокеанский лидер Дональд Трамп, которого цитирует Reuters.
«Мы уже связались [по этой теме] с Россией», — сказал республиканец.Политик уточнил, что он не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Известно, что Вашингтон готов помочь в передаче останков погибших граждан РФ на родину.
Трамп резюмировал, что позже в Белом доме подробней сообщат о представителях других стран, которые находились на борту.
Перед этим Дональд Трамп сообщил, кто виноват в крушении борта в Вашингтоне. Читайте подробности в нашем материале.
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Никита Кротов