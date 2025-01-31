WP: за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого рейса

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За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого воздушного судна. Об этом со ссылкой на изученные аудиозаписи радиопереговоров сообщила газета The Washington Post (WP).
Согласно ее информации, рейс авиакомпании Republic Airways, следовавший из Хартфорда (штат Коннектикут) в Вашингтон, находился на подходе к посадке, когда ему на пути встретился вертолет.
В результате самолету пришлось покинуть глиссаду и выполнить круговой маневр, после чего он успешно приземлился с повторной попытки.
30 января в Вашингтоне произошла трагическая авиакатастрофа, когда пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак, вызвав широкий резонанс и глубокую обеспокоенность среди общественности.
На борту самолета находились не только обычные пассажиры, но и известные фигуристы, включая тренеров чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова, а также их соотечественницу Инну Волянскую.
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В результате самолету пришлось покинуть глиссаду и выполнить круговой маневр, после чего он успешно приземлился с повторной попытки.
30 января в Вашингтоне произошла трагическая авиакатастрофа, когда пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак, вызвав широкий резонанс и глубокую обеспокоенность среди общественности.
На борту самолета находились не только обычные пассажиры, но и известные фигуристы, включая тренеров чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова, а также их соотечественницу Инну Волянскую.
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Дарья Осипова