WP: за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого рейса

Учительница Джорджа Уотт скончалась вскоре после «глубоко травмирующего» задержания полицией. Служители порядка раздели девушку и оставили ее в камере голой, заставив отбывать в таком виде «наказание» до того, как выпустили на свободу. Об этом пишет Daily Mail 30 января 2025 года.