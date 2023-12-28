Подмосковная Карина Черевань стала лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Карина Черевань признана лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Торжественная церемония награждения прошла в Олимпийском комитете России. По итогам года можайская спортсменка Карина Черевань признана лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта.
Карина занимается можайской СШОР по самбо и дзюдо, а также является представителем центра спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта Подмосковья.
Стоит отметить, что девушка является мастером спорта России международного класса по самбо, чемпионом мира по самбо, многократным победителем первенств и Кубка Европы, многократным чемпионом России, обладателем Кубка президента Республики Татарстан и Республики Беларусь.
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Карина занимается можайской СШОР по самбо и дзюдо, а также является представителем центра спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта Подмосковья.
«Стать лауреатом премии для меня огромная честь. Хочу поблагодарить моего тренера и родителей за поддержку. Они всегда были рядом и никогда не сомневались в моих силах даже в самых трудных ситуациях. Поэтому эта награда не только моя, а наша совместная», — поделилась Карина.
Стоит отметить, что девушка является мастером спорта России международного класса по самбо, чемпионом мира по самбо, многократным победителем первенств и Кубка Европы, многократным чемпионом России, обладателем Кубка президента Республики Татарстан и Республики Беларусь.
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Мира Полтева