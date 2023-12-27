Турнир по футболу «Звёздный мяч» прошел в городском округе Шатура

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«Турнир проводится в городах Московской и Владимирской областей. Мы возим его по разным городам для популяризации футбола среди детей и их родителей. Турниру 4 года. За это время в нём приняли участие команды не только Подмосковья, а ещё и Рязани, Тулы, Твери, Иваново, Владимира и этих областей», — отметил один из организаторов детского футбольного турнира «Звёздный мяч» Алексей Слабкин.
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