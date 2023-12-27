Подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по гребному спорту

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Представители Московской области стали победителями и призёрами Кубка России по гребному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» проходил с 22 по 25 декабря в Липецке.
Кроме этого, в легком весе в мужском зачете на 2000 метровой дистанции серебряным призером стал спортсмен из Подмосковья - Алексей Кияшко, который уступил лишь на несколько секунд представителю Санкт-Петербурга.
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