Подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по гребному спорту

Представители Московской области стали победителями и призёрами Кубка России по гребному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кубок России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» проходил с 22 по 25 декабря в Липецке.







по итогам соревнований представители Московской области смогли завоевать одну золотую и две серебряные медали соревнований.На дистанции 2000 метров среди женщин в легкой весовой категории обладательницей Кубка страны стала Мария Жовнер. Второе место заняла Екатерина Костюхина, которая также представляла Московскую область на соревнованиях.Кроме этого, в легком весе в мужском зачете на 2000 метровой дистанции серебряным призером стал спортсмен из Подмосковья - Алексей Кияшко, который уступил лишь на несколько секунд представителю Санкт-Петербурга.

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