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Подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по гребному спорту

27 декабря 2023, 14:50
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области стали победителями и призёрами Кубка России по гребному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кубок России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» проходил с 22 по 25 декабря в Липецке.

по итогам соревнований представители Московской области смогли завоевать одну золотую и две серебряные медали соревнований.


На дистанции 2000 метров среди женщин в легкой весовой категории обладательницей Кубка страны стала Мария Жовнер. Второе место заняла Екатерина Костюхина, которая также представляла Московскую область на соревнованиях.

Кроме этого, в легком весе в мужском зачете на 2000 метровой дистанции серебряным призером стал спортсмен из Подмосковья - Алексей Кияшко, который уступил лишь на несколько секунд представителю Санкт-Петербурга.

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Тренер Тарханов заявил о пользе Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» для спорта КНР
27 декабря 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что назначение Леонида Слуцкого главным тренером в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» повысит интерес к китайскому чемпионату.
«С приходом Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» интерес к китайскому чемпионату в России точно повысится. Я вот с удовольствием буду смотреть матчи его команды, следить за результатами», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Слуцкого.

Он также пожелал Слуцкому удачи, назвав «Шанхай Шэньхуа» очень интересным вызовом, от которого точно нельзя было отказываться. Кроме этого, он заявил, что Китайская Суперлига является чемпионатом хорошего уровня.

Ранее экс-тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого назначили главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

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БК «Химки» с победы начал выступление в 1/8 финала Кубка России
27 декабря 2023, 13:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл первый матч 1/8 финала Кубка России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Команда одержала победу на домашнем паркете со счётом 65:61 над командой Единой лиги ВТБ «Руна».
Победа подмосковной команды стала первой на этой стадии кубка для команд Суперлиги. До этого все пять матчей остались за клубами Единой лиги ВТБ.

Лучшим снайпером встречи стал центровой БК «Химки» Евгения Фидия, набравший 22 очка.

Следующий матч между этими командами пройдёт в Москве 28 декабря.

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Полузащитник «Реала Сосьедад» Захарян вернулся в Россию
27 декабря 2023, 11:50

Фото: istockphoto/Steevy84

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приехал в Россию.
Об этом пишет Sport24, ссылаясь на пресс-службу испанского клуба.

«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию», —сказали в команде.
Команда соберётся 29 декабря, чтобы пройти медицинское обследование. Ранее Захарян получил травму ноги и пропустил матч против «Кадиса» (0:0).

9 декабря Захарян на 41-й минуте матча сделал результативную передачу на Мартина Субименди в игре против «Вильярреала» (3:0).
Захарян оказался в «Реал Сосьедад» 19 августа.

Контракт с 20-летним полузащитником заключили на пять лет, до конца сезона-2028/2029.

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#спорт
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Московская область стала одним из лучших регионов всероссийских Спартакиад
27 декабря 2023, 10:06

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Московская область вошла тройку лучших регионов по итогам всероссийских Спартакиад 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках итогового заседания Коллегии прошла церемония награждения по результатам IV зимней Спартакиады молодежи России и IV Всероссийской летней Спартакиады инвалидов.

По итогам года команда Московской области впервые вошла в тройку призеров на спартакиаде инвалидов, завоевав 59 золотых, 44 серебряных и 40 бронзовых медалей. Также Подмосковье стало обладателем бронзы в общем зачете в группе регионов с населением более двух миллионов человек в спартакиаде молодежи.

«Поздравляю сборные Московской области с достойным результатом! Работаем дальше», – поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, что в Московская область впервые заняла первое место по санному спорту в 2023 году на молодежной спартакиаде и впервые стали обладателями золота в соревнованиях по хоккею среди юниоров.

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Слуцкого назначили главным тренером китайского клуба
27 декабря 2023, 09:31

Фото: istockphoto/Rost-9D

Экс-тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого назначили главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».
Об этом сказано на странице футбольного клуба в социальной сети Weibo.

Слуцкий займёт пост главного тренера с 1 января 2024 года. Он придёт на место У Цзиньгуя. Условия контракта тренера с «Шанхай Шэньхуа» не сообщаются.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин». Там он работал с 2019 по 2022 год и покинул команду по собственному желанию.
Леонид Слуцкий тренировал такие команды, как «Крылья Советов» «Москва», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».

Наибольших успехов Слуцкий смог добиться будучи тренером ЦСКА. Он трижды приводил клуб к победе в российском чемпионате. С 2015 по 2016 год тренер возглавлял сборную России.

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#спорт
#футбол
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Турецкая волейболистка Каракурт назвала факты, которые её поразили в России
Волейболистку «Локомотива» Каракурт поразил в России холод
27 декабря 2023, 08:26

Фото: istockphoto/Svetlana Krayushkina

Волейболистка турецкой сборной и калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт рассказала о том, что её поразило в России.
«Чемпионат» привёл её слова.

«В некоторых городах довольно холодно, и поначалу меня это шокировало. Но больше всего меня поразило расстояние между городами, когда мы играли на выезде», —рассказала турецкая спортсменка.
По её словам, благодаря болельщикам она чувствовала себя в России как дома.

Каракурт играет в «Локомотиве» с 2023 года. Спортсменка стала победительницей Лиги чемпионов, двукратной чемпионкой Турции и Кубка страны, играя за «Вакифбанк». Также волейболистка выигрывала в Лиге наций с турецкой сборной.

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#спортсмены
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8-летний россиянин Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду
26 декабря 2023, 16:44

Фото: istockphoto/Andy Cossins

8-летний россиянин Роман Шогджиев обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на чемпионате мира по рапиду и блицу, проходящем в Самарканде.
Юный россиянин играл чёрными фигурами и защищался и контратаковал очень успешно. На 34-м ходу Шогджиев предложил сопернику ничью повторением хода, но Вахидов отказался, продолжив делать разные ходы. Согласно программе, рассчитывающей комбинации, фатальным стал ход белых на Н-7. После этого Роман за семь ходов довёл партию до победы.

Турнир в Самарканде продлится с 26 по 30 декабря. Действующим обладателем титула как в блице, так и в рапиде, является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Роман Шогджиев в октябре выиграл первенство Азии среди шахматистов до восьми лет, одержав девять побед в девяти партиях.

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Футболист Головин заявил, что скучает по пельменям и хочет жить только в России
26 декабря 2023, 16:22

Фото: istockphoto/Rost-9D

Полузащитник футбольной сборной России и клуба «Монако» (Франция) Александр Головин рассказал, чего ему не хватает в изысканной французской кухне. Он признался, что до сих пор очень скучает по домашним пельменям.
Нынешний сезон можно считать самым успешным в зарубежной карьере российского футболиста. В 15 матчах чемпионата Франции он забил пять голов и сделал две результативные передачи. Пять раз Головин входил в сборную «Лиги 1» по итогам тура. В настоящее время трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

На вопрос, не хотел бы Александр после окончания футбольной карьеры остаться жить в Европе, он ответил резко отрицательно.

«Нет, только Россия, без вариантов. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране», — сказал Головин.

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#футбол
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Экс-директор «Зенита» Черкасов: Надеюсь, клубы РФ не войдут в Суперлигу
26 декабря 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов выразил надежду на то, что российские клубы не попадут в Суперлигу.
«Надеюсь, у наших клубов не будет возможности стать участниками Суперлиги. Технически шанс попасть туда больше, чем играть под эгидой УЕФА, потому что любая коммерческая история куда как более демократичная. Взять ту же НХЛ, там Овечкину никто ни за что не предъявляет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Черкасов.

По его мнению, при возникновении Суперлиги участие в ней будут принимать топы из Лиги чемпионов.

Также он выразил уверенность в том, что УЕФА сможет всё-таки оделть идею создания Суперлиги.

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