Подмосковная команда победила на чемпионате России по фоновой ходьбе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна
Победу на чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий — 2024» в категории «Северная ходьба» одержала команда Коломенского завода, сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.
«Чемпионат проводился в течение месяца. Победитель определялся по рейтингу, который рассчитывался как сумма среднеарифметического количества шагов всех участников команды за день соревнований. При этом в зачет шло не больше 25 тысяч шагов в день», — говорится в сообщении.В команде Коломенского завода состояло 17 человек, в среднем каждый из них сделал 659 652 шага.
Всего в чемпионате приняли участи 3 тысяч команд из 80 российских регионов. Все вместе они сделали более 50 млрд шагов, что составляет свыше 38 млн километров.
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