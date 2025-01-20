Перед инаугурацией Трамп назвал хоккеиста Овечкина великим игроком

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В своей речи перед сторонниками в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом пишут РИА Новости.
«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда», — заявил Трамп.
В частности президент хвалил арену Capital One Arena, являющейся домашней для команды Washington Capitals, за которую выступает Овечкин. Митинг сторонников Трампа проводился как раз в данном спортивно-развлекательном комплексе.
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Иван Мусатов