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Перед инаугурацией Трамп назвал хоккеиста Овечкина великим игроком

Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

В своей речи перед сторонниками в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом пишут РИА Новости.


«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда», — заявил Трамп.

В частности президент хвалил арену Capital One Arena, являющейся домашней для команды Washington Capitals, за которую выступает Овечкин. Митинг сторонников Трампа проводился как раз в данном спортивно-развлекательном комплексе.

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#овечкин
#трамп
Боснийский футболист Башич рассказал, что его раздражает в России
Боснийский футболист Башич: В России не нравится только курс евро
18 января 2025, 18:09

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Несмотря на международную изоляцию отечественного футбола, в Россию едут играть не только бразильцы «за длинным рублём», но и мировые звёзды уровня боснийца Миралема Пьянича. Его соотечественник из «Оренбурга» Иван Башич заметил, что здесь его просто «раздражает» только курс евро.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» 22-летний полузащитник подчеркнул, что ему всё нравится и в клубе, и в стране. Все условия контракта выполняются, его ничего не отвлекает в быту, позволяя полностью сосредоточиться на футболе. На вопрос корреспондента, отслеживает ли он курс евро к рублю, Иван ответил утвердительно.

При этом босниец посмеялся, но, став серьёзным, отметил, что раньше он отправлял деньги через «Райффайзен Банк», но уже несколько месяцев не может этого делать. Теперь их можно посылать только через ВТБ, но в страны Евросоюза. Для этого футболисту придётся открывать счёт в Хорватии.

«Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится», — говорит Башич.

Для игрока ситуация несколько осложняется тем, что зарплату он получает в рублях. В целом спортсмен смотрит на всё философски: он умеет играть и получает за это деньги, а уж как отправить их семье, способ найдётся.

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Тренер Магомедов: нельзя исключать победу Царукяна в бою с Махачевым
17 января 2025, 23:57

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Российский тренер Сухраб Магомедов заявил, что нельзя исключать победу Армана Царукяна в бою с Исламом Махачевым. Однако, по его мнению, фаворитом в поединке остается дагестанец.
«Царукян хороший спортсмен. Очень дисциплинированный. Все делает то, что говорит сам и говорят ему в плане режима тренировок и распорядка дня. Но и Ислам такой же. Два сильных бойца. В поединке может быть что угодно. Нельзя исключать победу одного или другого», — поделился он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Магомедов еще раз подчеркнул, что не стоит утверждать ничего однозначного касательно исхода поединка. Он добавил, что ждет техничный и зрелищный бой, но ставку делает на Махачева.

Напомним, поединок Махачева и Царукяна пройдет на турнире UFC 311, который состоится в ночь на воскресенье, 19 января. На счету дагестанца 26 побед и одно поражение, у армянина — 22 победы и 3 поражения.

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Стало известно, кто близок к уходу из «Торпедо»
Футболисты Корян и Камара могут покинуть московский ФК «Торпедо»
17 января 2025, 23:53

Фото: istockphoto/Pixfly

Московский ФК «Торпедо» сообщило нападающему Аршаку Коряну, что намерен прекратить с ним сотрудничество, та же судьба может ждать и малийца Мамаду Камара. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«С приходом бразильца Алессона и колумбийца Эстивена Гусмана «автозаводцы» не вписываются в лимит на легионеров — их уже пятеро при четырех разрешенных в Первой лиге», — пишет портал.
Отмечается, что Коряном заинтересовался армянский «Урарту», однако футболист не решается дать положительный ответ, так как хочет играть именно в российском чемпионате.

Напомним, по завершению первой части сезона «Торпедо» занял второе место с 43 баллами в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Балтики» на два очка.

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#портал
#спартак
#рпл
#футболист
#спорт
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Двалишвили назвали Хабибом в плане напора
Тренер Магомедов назвал Хабибом в плане напора бойца Двалишвили
17 января 2025, 23:48

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский тренер Сухраб Магомедов назвал Хабибом в плане напора бойца Мераба Двалишвили, а его следующего оппонента Умара Нурмагомедова — фаворитом боя. Также он оценил сильные и слабые стороны бойцов.
«Двалишвили берет не только напором. Он и держит удары. Крепкий парень. Не было такого, чтобы он сломался физически или ментально. Но Умар, конечно, техничнее в плане грэпплинга. У Мераба есть хорошая защита от партера и в стойке. У Нурмагомедова есть хорошая стойка, но без разового нокаутирующего удара с руки», — поделился мнением Магомедов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, поединок Нурмагомедова с Двалишвили станет титульным в легчайшем весе на турнире UFC 311 и пройдет в ночь на воскресенье, 19 января. На счету первого бойца 18 побед, второго — 18 побед и 4 поражения.

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#тренер
#ночь
#защита
#интервью
#спорт
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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open
17 января 2025, 22:25

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин

Выступающая за Московскую область Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В матче второго круга 15-я ракетка мира обыграла Магдалену Френх из Польши. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:2. Теперь подмосковная спортсменка встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая является действующей победительницей соревнований», – рассказали в ведомстве.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января на корте «Мельбурн Парк Арены». Эти соревнования – первый в новом году турнир Большого шлема.

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В «Челси» перейдет 16-летний нападающий «Кайрата» Сатпаев
17 января 2025, 16:58

Фото: istockphoto/FotografieLink

16-летний центральный нападающий алматинского «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев перейдет в английский клуб «Челси». Об этом стало известно Meta-ratings.kz.
Британцы, как отмечается, окончательно договорились с казахстанским клубом о трансфере юноши. Предполагается, что Сатпаев перейдет в клуб уже на следующей неделе, однако другие детали о сделке, включая денежную часть вопроса, пока что неизвестны.

Ранее стали известны шансы игрока «Химок» Георгия Джикии вернуться в «Спартак». Бывший заместитель генерального директора «крсно-белых» Владимир Кузьмичев отметил, что такой исход маловероятен из-за негативных комментариев обеих сторон во время ухода футболиста, однако Джикия может ориентироваться на переход в другой клуб.

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Всероссийский турнир по бадминтону в Подмосковье принял более 600 участников
17 января 2025, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Более 600 спортсменов приняли участие в всероссийских соревнованиях по бадминтону «Новогодний волан», которые состоялись в спорткомплексе «Борисоглебский» в подмосковном Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками соревнований стали представители разных регионов России, среди них были члены национальной сборной, победители региональных и всероссийских чемпионатов», — говорится в сообщении.
В мужском одиночном разряде золотую медаль завоевал подмосковный спортсмен Артур Печенкин. На вторую ступень пьедестала поднялся ещё один представитель Подмосковья — Владислав Добычкин. А третье место разделили Никита Мулеев из Татарстана и Дмитрий Клименко из Санкт-Петербурга.

В женском одиночном разряде золото взяла Евгения Косецкая из Татарстана, серебро — Галина Мезенцева из Башкортостана, а бронзу — представительницы Москвы Дарья Потапова и Александра Чушкина.
В мужском парном разряде лучшими стали Артур Печенкин из Подмосковья и Александр Зинченко из Москвы, в женском — спортсменки из Санкт-Петербурга Алёна Яковлева и Анастасия Боярун, а в смешанном — москвичи Виктория Воробьева и Александр Зинченко.

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#спорт
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#турнир
#раменское
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Названы клубы РПЛ, которые нуждаются в усилении
Колосков: все клубы РПЛ нуждаются в усилении
17 января 2025, 12:51

Фото: istockphoto/FotografieLink

Все клубы Российской Премьер-лиги нуждаются в усилении, а на трансферном рынке образовалось затишье, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его мнению, последнее время не произошло ни одного серьезного перехода, который мог бы усилить какую-либо команду.
«Это касается и пяти ведущих клубов. Непонятно, в чем причина такой политики. Но ясно, что всем нужно усиление, в том числе «Зениту» и «Краснодару». А пока мы видим тишину. Будем ждать. Может, что-то и проявится, но пока мы видим полную инертность и затишье», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, первое трансферное окно РПЛ в этом году откроется 23 января, а первый весенний тур чемпионата пройдет 28 февраля и начнется с игры «Динамо» Мх – «Локомотив».

В турнирной таблице лиги на первом месте сейчас располагается «Краснодар», на втором «Зенит», на третьем — «Спартак». Клубы набрали 39, 39 и 37 очков соответственно.

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#спартак
#рпл
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#краснодар
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Тренер Магомедов: Омаров выйдет на бой с Сулеймановым в своей лучшей форме
17 января 2025, 12:43

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Российский тренер Сухраб Магомедов заявил, что чемпион ACA в полулегком весе Ислам Омаров выйдет на бой с бывшим обладателем титула Алиханом Сулеймановым в своей лучшей форме. По его словам, после победы в Гран-при боец не дает себе никаких поблажек.
«Мы проходим сборы, готовимся утром и вечером. Мы будет готовы на 100 процентов к Сулейманову. Нигде и ни в чем себе Омаров уступки не делает», — рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, поединок Омарова и Сулейманова пройдет 22 февраля в Москве. Первый боец имеет 13 побед и 0 поражений, второй — 16 побед и 3 поражения, одно из которых от Омарова в 2023 году.

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#бокс
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