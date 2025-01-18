Боснийский футболист Башич рассказал, что его раздражает в России

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Несмотря на международную изоляцию отечественного футбола, в Россию едут играть не только бразильцы «за длинным рублём», но и мировые звёзды уровня боснийца Миралема Пьянича. Его соотечественник из «Оренбурга» Иван Башич заметил, что здесь его просто «раздражает» только курс евро.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» 22-летний полузащитник подчеркнул, что ему всё нравится и в клубе, и в стране. Все условия контракта выполняются, его ничего не отвлекает в быту, позволяя полностью сосредоточиться на футболе. На вопрос корреспондента, отслеживает ли он курс евро к рублю, Иван ответил утвердительно.
При этом босниец посмеялся, но, став серьёзным, отметил, что раньше он отправлял деньги через «Райффайзен Банк», но уже несколько месяцев не может этого делать. Теперь их можно посылать только через ВТБ, но в страны Евросоюза. Для этого футболисту придётся открывать счёт в Хорватии.
Для игрока ситуация несколько осложняется тем, что зарплату он получает в рублях. В целом спортсмен смотрит на всё философски: он умеет играть и получает за это деньги, а уж как отправить их семье, способ найдётся.
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При этом босниец посмеялся, но, став серьёзным, отметил, что раньше он отправлял деньги через «Райффайзен Банк», но уже несколько месяцев не может этого делать. Теперь их можно посылать только через ВТБ, но в страны Евросоюза. Для этого футболисту придётся открывать счёт в Хорватии.
«Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится», — говорит Башич.
Для игрока ситуация несколько осложняется тем, что зарплату он получает в рублях. В целом спортсмен смотрит на всё философски: он умеет играть и получает за это деньги, а уж как отправить их семье, способ найдётся.
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Александр Бойцов