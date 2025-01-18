Боснийский футболист Башич рассказал, что его раздражает в России

Несмотря на международную изоляцию отечественного футбола, в Россию едут играть не только бразильцы «за длинным рублём», но и мировые звёзды уровня боснийца Миралема Пьянича. Его соотечественник из «Оренбурга» Иван Башич заметил, что здесь его просто «раздражает» только курс евро.