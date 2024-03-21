Подмосковная сборная по настольному теннису впервые взяла серебро чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области впервые в истории выиграла серебряные медали командных соревнований чемпионата России по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В финале команда Подмосковья уступила соперникам из Оренбургской области. Третье место заняли теннисисты из Санкт-Петербурга и Башкирии. За команду Московской области на чемпионате выступали Алексей Жуков, Артур Абусев, Лев Волин, Рамиль Мутыгуллин и Вячеслав Кривошеев», – говорится в сообщении.Чемпионат России по настольному теннису проходит с 17 по 24 марта в Санкт-Петербурге.
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Лора Луганская