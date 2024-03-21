Гандболисты клуба «Чеховские медведи» вышли в «Финал четырёх» Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда подмосковного клуба «Чеховские медведи» завоевала выход в «Финал четырёх» Кубка России по гандболу благодаря успешной игре в четвертьфинале, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Чеховские медведи» одержали две победы в четвертьфинале. Второй матч, определивший выход подмосковной команды в «Финал четырёх», состоялся во дворе спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в Чехове. Противниками подмосковной команды стал «Акбузат» из Уфы. Матч закончился со счётом 41:31 в пользу хозяев площадки», — говорится в сообщении.«Чеховские медведи» стали третьей командой, вышедшей в «Финал четырёх». Ранее право сражаться там завоевали команды ЦСКА и СКИФ. Четвёртый финалист определится в матче между «Зенитом» и «Пермскими медведями».
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