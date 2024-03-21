Московская область выиграла «серебро» первенства России по водному поло

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Подмосковья завоевала «серебро» на первенстве России по водному поло. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по водному поло среди девушек до 16 лет проходило с 18 по 20 марта в Нижегородской области на базе СК «Дельфин».
Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие команды из Московской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Челябинской, Ленинградской областей, ХМАО-Югры и Москвы.
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«На пути к пьедесталу сборная Подмосковья уверенно обыграла команду Волгоградской области со счетом 21:3. В финальной схватке подмосковные ватерполистки уступили лишь 1 очко хозяйкам финала, команде «Дельфин» из Нижегородской области, таким образом завоевав серебряные медали соревнований», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева