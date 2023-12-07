Подмосковная спортсменка Егорян выиграла всероссийский турнир по фехтованию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная саблистка Егорян стала победителем всероссийского турнира по фехтованию. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях прошли в Нижнем Новгороде со 2 и 3 декабря.
В турнире участвовали олимпийские чемпионки, чемпионки России, Европы и мира Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая и двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Камиль Ибрагимов. Нижегородскую область представят мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков, мастера спорта России Артем Султанов, Антон Георгиевский, Алена Лисина.
По тогам двух дней соревнований Яна Егорян из Подмосковья стала обладательницей золотой медали в женском личном разделе фехтования на саблях. На втором и третьем месте расположились представительницы Новосибирской и Нижегородской областей.
Стоит отметить, что Яна на соревнованиях представляла Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
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В турнире участвовали олимпийские чемпионки, чемпионки России, Европы и мира Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая и двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Камиль Ибрагимов. Нижегородскую область представят мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков, мастера спорта России Артем Султанов, Антон Георгиевский, Алена Лисина.
Стоит отметить, что Яна на соревнованиях представляла Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
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Мира Полтева