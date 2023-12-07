Подмосковная шахматистка Лысенко стала призёром двух подряд всероссийских турниров

Фото: Минспорт МО
Представительница Московской области Маргарита Лысенко завоевала награды двух подряд всероссийских турниров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На следующий день представительница Фрязина заняла третью ступень пьедестала в финале «Блиц Гран-При России». Маргарита на протяжении всего турнира шла в лидерах. В итоге с результатом 8,5 очков она поделила 1-3 места с другими участницами, но по дополнительным показателям стала третьей.
Читайте также:
В Серебряных Прудах прошел межмуниципальный детский турнир по мини-футболу
166 лыжных трасс будут работать зимой на территории Подмосковья
Подмосковная шахматистка Лукина стала призёром любительского чемпионата мира
Лора Луганская